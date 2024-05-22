Japon içecek şirketi Kirin, sağlık sorunları nedeniyle tuz tüketemeyenleri ya da sağlığı için tuzu bırakmak isteyenleri çok sevindirecek bir elektronik kaşık tanıttı. Bu kaşık, herhangi bir ek sodyum olmadan yemeklere tuzlu tat verebiliyor.

Tuz, verdiği tat nedeniyle şüphesiz her yemeğin en önemli unsurlarından. Ancak bazı kişiler, sağlık sorunları nedeniyle tuzlu yiyeceklerden uzak durmak zorunda kalabiliyorlar. Normalde bir bira şirketi olan ancak son zamanlarda sağlık sektörüne yönelen Kirin isimli Japon bir şirket, yeni çıkaracağı bir ürünle bunu çözmeyi hedefliyor.

Kirin’in yeni ürünü bir kaşık. Bu kaşığın her gün kullandığımız geleneksel kaşıklardan farkı ise herhangi bir ek sodyum eklemeden yemeklere tuzlu tat verebilmesi.

Önümüzdeki yıl tüm dünyada satışa çıkacak

Kirin’in elektrikli kaşığı, geçen yıl Ig Nobel ödülü alan teknolojiden ilham alıyor. Ig Nobel Ödülleri, bildiğimiz Nobel Ödülleri’nin parodisi. Bu ödüllerde anlamsız, saçma ve sıra dışı teknolojilere ödüller veriliyor. Geçen yılın kazananlarından biri olan ve iki Japon araştırmacı tarafından geliştirilen teknoloji, chopstick’lerin tuz tadı vermesini sağlıyordu. Kirin de bunu ticarileştirerek kaşıklara uyarladı ve yeni ürününü tanıttı.

Kirin, kaşıkla birlikte tuz tadı almasına olanak tanımayı ve sağlıklı yemeklerin daha fazla tüketilmesini sağlamayı amaçlıyor. Şirket, bu ay içinde sınırlı sayıda 200 adet elektrikli tuz kaşığını Japonya’da satacak. Fiyatı ise 127 dolar. Firmanın amacı, ürünü tüm dünyaya getirerek 5 yıl içinde 1 milyon satışa ulaşmak. Diğer ülkelerde satışı 2025’te başlayacak.

Tuz algısını %50 oranında artırıyor

Plastik ve metalden yapılan kaşık, Ig Nobel Ödülü’nü kazanan Meiji Üniversitesi araştırmacısı Japon Profesör Homei Miyashita ortaklığında geliştirildi. Teknoloji, tuzlu algılamayı sağlamak için sodyum iyon moleküllerini dil üzerinde yoğunlaştırıyor. Bunu da kaşıktan zayıf bir elektrik yükü ileterek yapıyor. 60 gram ağırlığındaki kaşık, şarj edilebilir bir lityum pille çalışıyor.

Çalışmalarda, kaşığın tuz algısını %50’ye ulaşan oranda artırdığı gözlemlendi. Bu da tuzlu şeylerden uzak duran ancak yemek isteyen kişileri çok sevindireceği anlamına geliyor. Tabii ki fazla tuzu kesmek isteyen sağlıklı kişilerin de işine yarayacağını söylemek mümkün.

Fakat bazı kişilerin kaşığı kullanmamasının önerildiğini de eklemek gerek. Bunlar arasında kalp pili gibi cihazlar kullananlar, sinir problemleri yaşayanlar, metal alerjisi olan kişiler, diş tedavisi görenler ve hamileler var. Ayrıca bilişsel sorunları olanların ve ateşli hastalık geçirenlerin de kullanmadan önce doktora danışması önerilmiş. Yani direkt olarak herkesin kullanabileceği bir ürün olmayacak.