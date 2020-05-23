Yemeksepeti, Görme Engelliler İçin Yeni Özelliğini Yayınlad

Yemeksepeti, online yemek alışverişi konusunda görme engelli kullanıcılar için birtakım kolaylıklar sağladı. Şirket, sesli komut sistemiyle çalışan bir özelliğini yayınladı.

Yemeksepeti, geçtiğimiz günlerde uygulamalarında yeni bir özellik aktifleştirdi. 'Erişilebilirlik' adı altında kullanılan bu özellik, görme engelli kullanıcıları sevindirdi. Yapılan açıklamalara göre, özelliği kullanan kullanıcı sayısında yüzde 80, siparişlerde ise yüzde 100’lük bir artış yaşandı.

Son dönemde ülkemizde, insanların evinde kalması, online market satışının artmasına yol açtı. Görme engelli kullanıcıların ise bu konudaki dezavantajını fark eden Yemeksepeti, konu hakkında çok güzel bir çözüm bulmuş gibi gözüküyor. Tüm uygulamalarına 'Erişilebilirlik' özelliği ekleyen şirket, görme engelli vatandaşların da uygulamayı kullanmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

'Erişilebilirlik' ile birlikte telefona dokunmadan yemek siparişi vermek mümkün

Sesli komut sistemini temel alan bu özellik, uygulamadaki hemen her şeyi yapabilme olanağı sağlıyor. Özellik sayesinde kullanıcılar restoran ve yemek arayabiliyor, arama sonuçlarınızı dinleyebiliyor, istediğiniz yemek siparişi verebiliyor, sepetinize ürün ekleyip çıkarabiliyor ve temassız ödemek istediğini belirtebiliyor. Tüm bunların yanı sıra yemeğinizi yedikten sonra, ürün hakkındaki yorumları yine sesli bir şekilde restoranın sayfasına yazdırma, gelen yorumları sesli bir şekilde okutma ve puanlama yapma gibi seçenekler de kullanıcılara sunuluyor.

Yemeksepeti, görme engelli vatandaşlara istihdam sağlıyor

Yemeksepeti, görme engelli kullanıcılarına sunmuş olduğu bu özellikle projesine destek oluyor. Benzer şekilde engelli vatandaşlara istihdam sağlayan şirket, görme engelli vatandaşlarımız için kontenjanını artırmayı amaçlıyor. Onların hayata daha çok tutunmalarını isteyen Yemeksepeti, bu yönde desteklerinin tam olacağını gösteriyor.

'Erişilebilirlik' özelliği üzerindeki iyileşmeler devam ediyor. Daha fazla kullanıcı ile buluşturmayı hedefleyen şirket, artış sayılarını paylaştı. Son dönemde özelliği kullanarak alışveriş yapan kullanıcı sayısı yüzde 80 arttı. Verilen sipariş sayısı da yüzde 100 arttı. Aylık sipariş sayısı 1.500 seviyesine ulaşmış olması, şirketin yüzünü güldürüyor.