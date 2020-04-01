Türkiye’nin önde gelen giyim firmalarından Kiğılı, koronavirüs salgını nedeniyle intenet sitesi üzerinden kuru bakliyat dahil olmak üzere pek çok market ürününü satışa çıkarmıştı. Yemeksepeti, Kigılı’nın bu hamlesini Twitter’dan yaptığı takım elbise paylaşımıyla ti’ye aldı.

Koronavirüsün iş dünyasına olan etkisi nedeniyle pek çok firma kriz yönetimi kapsamında ciddi değişikliklere gidiyor. Evden çalışma sistemlerinin hızla yaygınlaştığı bu dönemde tek değişiklik çalışanların bulunduğu yerlerde yapılmıyor. Kriz anında pek çok firma radikal işlere imza atıyor.

Erkek ve kurumsal giyim konusunda Türkiye’deki en bilinir firmalardan birisi olan Kiğılı da böyle bir adım attı. 30 Mart itibariyle giyim satışı yaptığı internet sitesi üzerinden market ürünleri de satmaya başlayan Kiğılı, bu adımı “tüketicilerin market alışverişleri konusunda sıkıntı çekmelerini engellemek” şeklinde açıkladı.

Yemeksepeti’nden takım elbiseyle Kiğılı göndermesi:

Geçtiğimiz yıl Banabi adını verdiği servisini hizmete geçiren Yemeksepeti, kullanıcıların ev alışverişlerini de kapılarına kadar göndermeye başlamıştı. Halihazırda Migros Hemen ve Getir gibi uygulamaların da bulunduğu rekabete beklenmedik bir şekilde Kiğılı da dahil olunca; Yemeksepeti konuya biraz daha eğlenceli yaklaşmayı tercih etti.

Yemeksepeti elbette erkek giyim sektörüne girmeyecek, ancak kullandığı dil ve kriz anında yeni rakibine eğlenceli bir şekilde yaklaşması zekice hareket olmuş. Peki siz Kiğılı’nın sosyal medya yöneticisi olsanız buna nasıl bir karşılık verirdiniz? Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.