Yemek sipariş platformu Yemeksepeti, kullanıcıların siparişlerini gidip restorandan alabileceği Gel Al hizmetini belli bölgelerde kullanıma açmaya başladı. Bu özellikle verilecek siparişlerde daha uygun fiyatların olacağı belirtildi.

Son dönemlerde veri sızıntısı iddialarıyla gündeme gelen çevrim içi yemek ve market ürünleri sipariş platformu Yemeksepeti, yeni özellikler ekleyerek sektörde artan rekabette öne çıkmaya çalışmaya devam ediyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip platform; özel indirimler, ücretsiz gönderim gibi fırsatlar sunacak abonelik sistemini yakın zamanda tanıttı.

Şimdi ise popüler platformun yepyeni bir özellik getirdiği ortaya çıktı. Buna göre Yemeksepeti, kullanıcılarının siparişlerini eve söylemek yerine kendilerinin teslim almasını sağlayacak ‘Gel Al’ isimli yeni hizmetini kullanıma sunmaya başladı.

Fiyatlar daha uygun olacak

İlk olarak geçtiğimiz yıllarda duyurulan hizmet, gelen bilgilere göre İstanbul’un Şişli ve Kadıköy gibi belli ilçelerindeki bazı restoranlarda kullanılmaya başladı. Kurye masrafı gibi şeyler ortadan kalkacağından, Gel Al özelliği ile kullanıcılara daha uygun fiyatlar sunulacağı ve siparişlerin önceden verilmesiyle beklemeden yemek alma imkânının sağlanacağı belirtiliyor. Bu özellik, dünya çapında da birçok benzer online sipariş uygulamasında yaygın olarak kullanılıyor. Ülkemizde de Gofody ve Fuudy gibi uygulamalarda bu hizmeti görüyoruz.

Şirketin sitesi incelendiğinde ise yeni özelliğin ‘Sipariş Onayı’ sayfasında kullanıcıların karşısına çıkacak ilgili kısımdan kullanılabileceği görülüyor. Buna göre müşteriler, sipariş vermek istedikleri yemeği, adreslerini ‘Gel Al’ olarak seçebilecek ve restoranın bulunduğu adresten gidip alabilecek. Platform ayrıca hizmet kapsamındaki siparişlerde talep ve şikâyetlerin restorana iletilmesi gerektiğini, Yemeksepetinin yalnızca aracı konumunda olduğunu söylüyor. Ek olarak Gel Al siparişlerinde sistemde anlık kontrol yapılamayacağı da belirtiliyor.

Son zamanlarda uygulama arayüzündeki değişikliği nedeniyle eleştirilen Yemeksepeti’nin yeni özelliğin yanı sıra yeni teslimat yöntemleriyle de karşımıza çıkmıştı. Platform, yakın zamanda drone ve jet ski ile teslimatlar gerçekleştirmişti.