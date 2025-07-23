Teknoloji şirketleri, kullanıcı deneyimini geliştirmek için cihaz güvenliğini merkezine alan yeni hizmetler sunmaya devam ediyor. Cihaz sayısının artmasıyla birlikte, her biri için ayrı ayrı koruma planı oluşturmak giderek daha karmaşık hale geliyor. Apple, bu ihtiyaca yönelik geliştirdiği yeni bir sistemle çoklu cihaz yönetimini daha pratik hale getirmeyi amaçlıyor.

Apple, birden fazla cihazı tek çatı altında koruma altına almayı sağlayan yeni abonelik sistemi AppleCare One'ı duyurdu. Bu yeni sistem, hem fiyatlandırma hem de kapsama açısından dikkat çeken yenilikler getiriyor.

AppleCare One, aylık 19,99 dolarlık ücretle üç cihaza kadar koruma sunuyor. Dilerseniz her ek cihaz için 5,99 dolar ödeyerek plana yeni cihazlar da ekleyebiliyorsunuz. Paketin içinde sınırsız kaza sonucu onarım, öncelikli teknik destek ve pil değişimi gibi hizmetler yer alıyor.

Dört yıla kadar eski cihazlar da plana dahil edilebilecek

Yeni sistemle birlikte, daha önce yalnızca iPhone için sunulan kayıp ve çalıntı koruması iPad ve Apple Watch için de geçerli olacak. Kullanıcılar, 4 yıla kadar olan ve iyi durumdaki mevcut cihazlarını da bu plana dahil edebilecek. Cihaz değişimlerinde ise plan otomatik olarak yeni cihaza aktarılacak.

AppleCare One, cihaz türüne bakılmaksızın sabit fiyat sunuyor. Şirket, iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazları tek planda birleştiren kullanıcıların, ayrı ayrı AppleCare+ hizmeti almış olmalarına kıyasla aylık 11 dolara kadar tasarruf edebileceğini belirtiyor.

Yeni abonelik sistemi, ilk olarak ABD’de kullanıma sunulacak. Kullanıcılar, iPhone, iPad veya Mac cihazlarından ya da doğrudan bir Apple Store üzerinden AppleCare One’a abone olabilecek.