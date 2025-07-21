Apple, iPad Pro serisinde tasarım ve donanım anlamında yeni bir değişikliğe hazırlanıyor. Cihazın kullanım deneyimini iyileştirecek yenilikler üzerinde çalışıldığı bildiriliyor. Sızdırılan bilgilere göre, yeni model çift ön kamera ve güncellenmiş işlemci ile gelebilir.

Apple, yakında tanıtacağı yeni iPad Pro modeliyle dikkat çekici bir değişikliğe imza atmaya hazırlanıyor. İddialara göre cihaz, mevcut ön kameranın yanına ikinci bir ön kamera daha ekleyecek. Böylece iPad Pro, hem yatay hem de dikey kullanımda daha rahat ve esnek bir kullanım sunabilecek.

Apple’ın yeni iPad Pro modeli, iki adet ön kamerayla karşımıza çıkabilir. Bu ön kameralardan ise biri cihazın üst kısmına, diğeri ise uzun kenarına yerleştirilecek bu kameralar sayesinde kullanıcılar, tableti nasıl tutarlarsa tutsunlar ön kamerayı rahatça kullanabilecek.

Kullanım kolaylığı sağlayacak

Sızdırılan kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu yeni kamera konumu sayesinde kullanıcıların FaceTime görüşmeleri yaparken, selfie çekerken ya da Face ID ile ekran kilidini açarken elleriyle kamerayı kapatma riski azalacak. Tabletin hangi yönde tutulduğuna bakılmaksızın ön kameraların kullanılabilir olması sağlanacak.

Diğer yandan ise Apple’ın yeni iPad Pro modelinde M5 işlemciye yer vermesi bekleniyor. Bu sayede cihazın performansında gözle görülür bir artış olacağı söyleniyor. Yeni iPad Pro’nun sonbaharda tanıtılabileceği konuşulurken, giriş seviyesi iPad ve iPad Air modellerindeki yeniliklerin ise 2026 baharına kalabileceği belirtiliyor.

Apple’ın yeni iPad Pro modelinin, çift ön kamerası ve güncellenmiş donanımıyla resmi olarak ne zaman duyurulacağı ise şimdilik net değil.