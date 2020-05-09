Yeni Apple Gözlükleri Geleneksel Gözlüklere Benzeyecek

Uzun zamandır hakkında söylentiler bulunsa da detaylarını bilmediğimiz yeni Apple akıllı gözlüklerine dair daha fazla bilgi ortaya çıktı. Apple’ın ürünü geleneksel gözlüklere daha yakın olabilir.

Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gözlükleri uzun zamandır teknoloji piyasasında yer alıyor. Bu piyasada yer alacağını bildiğimiz firmalardan biri de Apple. Apple’ın uzun zamandır yeni bir gözlük geliştirdiğine dair bilgiler geliyordu.

PhoneArena, Apple’ın yeni giyilebilir cihazı hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı elde etti. Cihazın isminin Apple Glasses olması ve geleneksel gözlüklere daha yakın bir görüntüye sahip olması bekleniyor.

Yeni Apple gözlükler geliyor

Apple’ın planları arasında artırılmış gerçeklik gözlüğüne 5G bağlantısı yerleştirme planları da yapıyor. Cihazın tam konfigürasyonu bilinmiyor. Apple’ın mmWave ve 6 GHz altı teknolojilerini bir arada kullanacağı belirtiliyor. Bu da konumdan bağımsız olarak tutarlı performans elde etmeyi sağlıyor.

iPad ve Apple Watch’un da Wi-Fi ve hücresel veri kullanan versiyonları olduğu biliniyor. Yeni akıllı gözlükte ise Wi-Fi versiyonu olmayacağı belirtiliyor. Bu da firmanın ilerideki piyasa hareketleri hakkında bilgi veriyor.

Apple’ın bağlantı konusunda yaptığı seçim, cihazın kullanıcılar için çok önemli olmasını sağlayabilir. Sanal gerçeklik gözlüğü, telefonunu ya da Apple Watch’unu evde bırakan insanların da kullanabilmesi planlanıyor. Tabii iPhone ya da Apple Watch ile cihaz daha başarılı performans gösterebilir.

Apple Glasses’ın özellikleri

Apple Glasses’ın yeni bir işletim sistemi ya da “Starboard” olarak bilinen işletim sistemini kullanacağı belirtiliyor. İlk çıkan söylentilerde QR kodlarına dayanan bir sistemle kullanıcıların farklı deneyimler yaşayabileceği ifade ediliyor. Yani bir kişi bir şeyi görebiliyor olsa da bir başkası onun gördüklerini göremeyecek.

Tasarım açısından baktığımızda ise Apple Glass, alışılmış başlıklar ve gözlüklerden ziyade normal gözlüklere benzeyen bir cihaz göreceğiz. Şimdilik siyah ve beyaz prototipler gösterilmiş olsa da final versiyonlarda renkler farklı olabilir. Apple planlarını açıklamasa da bu gözlükleri 2021 ya da 2022 yılında piyasada görebiliriz.