Yeni Bir Çalışma, X'in Algoritmasında Musk'ın ve Cumhuriyetçilerin Öne Çıkarıldığını Ortaya Koydu

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Elon Musk'ın Donald Trump'ın kampanyasına katılmasından sonra X'in algoritmasında Musk'ın ve Cumhuriyetçilerin öne çıkarıldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ABD Başkanlık Seçimleri'nde Elon Musk, Cumhuriyetçilerin adayı olan Donald Trump'a büyük bir destek sunmuş, hatta kritik eyaletlerde seçmen sandığa gitsin diye her gün bir kişiye 1 milyon dolar vermişti. Queensland Teknoloji Üniversitesi'nden (QUT) araştırmacılar, Musk'ın X'te önemli algoritma değişiklikleri yaptığını ortaya koydu.

QUT'den Dijital Medya alanında Doçent Timothy Graham ve Monash Üniversitesi'nden iletişim ve medya çalışmaları profesörü Mark Andrejevic, Musk'ın gönderilerinin Trump'ın kampanyasına katılmasından önceki ve sonraki etkileşimlerini değerlendirdi. Çalışma sonuçlarına göre Musk'ın gönderileri, 13 Temmuz'dan sonra yüzde 138 daha fazla etkileşim ve yüzde 238 daha fazla retweet aldı.

"Genel trendi aştı"

musk trend

Araştırmacılar, Musk'ın X'teki etkileşimlerinin performansının, "platformda görülen genel trendleri geride bıraktığını" belirtti. Araştırmacılar ayrıca Cumhuriyetçi kanada yakın olan hesapların etkileşimlerinde de temmuz ayından bu yana benzer bir artış görüldüğünü belirtti. 

Benzer bir durum, the Wall Street Journal ve the Washington Post gibi gazetelerin yaptığı araştırmalarda da ortaya çıkmıştı. Öte yandan X'in akademik API'sine erişim kesildiği için tam sayıları belirlemek ve algoritmayı detaylı olarak incelemek mümkün olmuyor. 

Demokrat tarafı destekleyen kullanıcıların Bluesky gibi platformlara geçiş yapması da bu durum üzerinde etkili olmuş olabilir. Benzer şekilde seçim dönemlerinde siyasi gönderiler de daha çok etkileşim yaratma potansiyeline sahip. 
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/11/17/24298669/musk-trump-endorsement-x-boosting-republican-posts-july-algorithm-change
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