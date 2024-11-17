Elon Musk, OpenAI'a karşı açtığı davada, Microsoft'u sanık olarak dahil etti. Musk, OpenAI'nin tekelci uygulamalarını hedef alıyor.

Elon Musk, OpenAI'ye açtığı davaya Microsoft'u da dahil etti. Değiştirilen davada, xAI'nin OpenAI'nin Microsoft ile yaptığı anlaşmadan zarar gördüğünü iddia edildi.

Elon Musk, OpenAI'ye karşı açtığı davasını genişletti ve şirkete karşı daha fazla tekelcilik iddiası ekleyerek Microsoft'u da sanık olarak dahil etti. Aynı zamanda şirketi xAI ve eski OpenAI yönetim kurulu üyesi Shivon Zilis'i de davacı olarak ekledi.

Musk ve OpenAI arasındaki savaş kızışıyor

Musk, Mart ayında OpenAI'yi dava etmiş ve kurucular Sam Altman ve Greg Brockman'ı organizasyonun kâr amacı gütmeyen misyonunu ihlal etmekle suçlamıştı. Haziran ayında eyalet mahkemesi davasını geri çekmiş, ardından OpenAI ve Altman'a karşı federal mahkemede yeniden dava açmıştı.

Davanın iddialarına göre, Musk OpenAI'nin ilk destekçilerinden biriydi ve Altman ile diğer kurucuların onu "ihanete uğrattığını" ileri sürüyor. OpenAI ise, 2015 ile 2018 yılları arasındaki eski e-postaları yayınlayarak Musk'ın, şirketin kâr amaçlı bir yapıya geçişini planlamaya dahil olduğunu iddia ediyor. Musk, 2018'de OpenAI'den ayrılmış ve Microsoft'un şirkete yaptığı ilk büyük yatırımlardan önce ayrılmıştı. Şu ana kadar Microsoft, OpenAI'ye 13 milyar dolarlık yatırım yaptı ve şirket kâr amacı gütmeyen bir kolu olan daha geleneksel bir kâr amaçlı şirket haline geldi.

Değiştirilen davada OpenAI'nin "rakipleri ortadan kaldırmaya çalıştığını" iddia ediliyor. Bu iddialara göre OpenAI ve Microsoft, yatırımcıların rakiplere fon sağlamamaları için baskı yapıyor ve rekabet açısından hassas bilgileri paylaşıyor. Davada ayrıca LinkedIn'in kurucu ortağı Reid Hoffman ve Microsoft Başkan Yardımcısı Dee Templeton'ı da sanık olarak yer alıyor.