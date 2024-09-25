OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için sesli asistan özelliğini tanıttı ve kullanıcıların sesli yanıt almasını sağlayacak.

OpenAI, ChatGPT kullanıcıları için uzun süredir beklenen sesli asistan özelliğini tanıttı. Kullanıcıların yazılı ve görsel talimatlara sesli yanıt alabileceği bu yeni özellik, ücretli aboneler için erişime açıldı.

San Francisco merkezli OpenAI, “gelişmiş ses modu” olarak adlandırılan yeni özelliğini ChatGPT Plus abonelerine ve ChatGPT Team kullanıcılarına sunmaya başladı. Kurumsal ve Eğitim aboneleri için ise bu özelliğin önümüzdeki hafta kullanılabilir hale geleceği duyuruldu. Mayıs ayında tanıtılan sesli asistan, daha önce güvenlik sorunları nedeniyle piyasaya sürülmesi ertelenmişti.

Kullanıcılar dokuz farklı ses seçeneği ile etkileşimde bulunabilecek

Yeni sesli asistan, kullanıcıların sesli yanıt almasını sağlarken, belirli kısıtlamalara da sahip. Özellikle diğer insanların konuşma tarzlarını taklit etme yeteneği bulunmuyor. Bununla birlikte, yeni özellik sayesinde kullanıcılar, toplamda dokuz farklı ses seçeneği arasından tercih yapabiliyor. Bu seçenekler arasında "arbor", "spruce" ve "maple" gibi doğal temalı isimler taşıyan sesler de bulunuyor.

OpenAI'nin yeni sesli asistanı, ChatGPT deneyimini daha etkileşimli bir hale getirmeyi hedefliyor. Ancak mevcut sınırlamalar ve eksiklikler, kullanıcıların beklentilerini karşılamak için daha da fazla geliştirme gerektirdiğini gösteriyor.