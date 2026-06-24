Bırakın İşi Sizin Yerinize Yapsın: Yeni "Claude Tag" Özelliği Kullanıma Sunuldu!

Anthropic, şu anda yalnızca Slack üzerinden kullanılabilen yeni özellik Claude Tag'ı kullanıma sundu.

Anthropic, yapay zekâyı basit bir asistan olmaktan çıkarıp tam zamanlı bir mesai arkadaşına dönüştüren yeni özelliği Claude Tag'ı duyurdu.

Şimdilik yalnızca Slack üzerinden kullanılabilen özellik artık kod yazıyor, destek taleplerini çözüyor ve takımın bir parçası gibi çalışıyor. Üstelik Anthropic ürün ekibi de yazdıkları kodların %65’ini şimdiden kendi içlerindeki Claude'a devretmiş durumda.

Claude Tag neler yapabiliyor?

Herhangi bir Slack kanalında @Claude'u etiketlediğinizde, tek bir kişiye değil tüm ekibe yanıt veriyor. Biri sohbeti yarım bırakırsa bir diğeri gelip "Claude, o iş ne oldu?" diyerek kaldığı yerden devam edebiliyor.

Ona her seferinde tekerleği yeniden icat ediyormuş gibi her şeyi baştan anlatmanıza gerek yok. Kanalda konuşulanları anlıyor, bağlamı kuruyor ve zamanla işleyişi öğreniyor.

İşler durgunlaştığında veya unutulmuş bir görev gördüğünde sessiz kalmıyor. Proaktif olarak araya girip güncellemeler sunabiliyor.

Görevi verin ve arkanıza yaslanın. O arka planda saatlerce veya günlerce otonom çalışıp işi bitirdiğinde size haber verirken, siz kendi önceliklerinize odaklanabilirsiniz.

Opus 4.8 modeliyle çalışan bu yeni nesil "stajyer", şu an Claude Enterprise ve Team müşterileri için beta sürümüyle kullanıma açılmış durumda.