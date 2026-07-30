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OpenAI, Bilim İnsanlarının Ücretsiz Bir Şekilde En Gelişmiş Yapay Zekâ Modellerine Erişmesine İzin Verecek

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OpenAI, 100 bin bilim insanı, matematikçi ve mühendise en gelişmiş yapay zekâ modellerini ücretsiz olarak sunacağı bir program duyurdu.

OpenAI, Bilim İnsanlarının Ücretsiz Bir Şekilde En Gelişmiş Yapay Zekâ Modellerine Erişmesine İzin Verecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, bilimsel araştırma süreçlerini doğrudan etkilemeye devam ediyor. OpenAI, akademik dünyadaki araştırmacıları desteklemek amacıyla “ChatGPT for Academic Researchers” adını verdiği yeni programını resmi olarak duyurdu.

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Şirket, bu yeni girişi kapsamında toplamda 100 bin bilim insanı, matematikçi ve mühendise yapay zekâ modellerine ücretsiz erişim imkânı sağlayacak. Program, OpenAI’ın dış bilimsel araştırma ve keşifleri desteklemek amacıyla 2027 yılına kadar ayırdığı 250 milyon dolardan fazla bütçelik taahhüdün bir parçası olarak hayata geçiriliyor.

OpenAI’ın son modellerine erişim sağlanabilecek

Katılımcı akademisyenler sadece temel modellere erişimle sınırlı kalmayacak; aynı zamanda OpenAI’ın en son geliştirdiği GPT-5.6 Sol Pro modeline erişebilecek, şirketten birebir teknik destek alabilecek ve kendi kurumlarından dört farklı araştırmacıyı daha bu programa davet edebilecekler.

Programın uygulanma süreci tek bir hamlede gerçekleşmeyecek. OpenAI tarafından açıklanan takvime göre, program bu yaz mevsiminde 10 bin katılımcı ile pilot olarak başlayacak. Ardından katılım kademeli olarak artırılarak 2027 yılına kadar 100 bin araştırmacıya ulaştırılacak. Program kapsamında hedeflenen kitlenin "seçilmiş akademik kurumlardan" oluşan araştırmacılar olduğu ifade ediliyor.

Akademik dünyadaki en büyük endişelerden biri olan veri gizliliği konusunda da şirket net bir duruş sergilemiş. OpenAI, varsayılan olarak araştırmacıların sunduğu verilerin modelleri eğitmek için kullanılmayacağını garanti ediyor.

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