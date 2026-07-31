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OpenAI Maliyet Baskısına Yenik Düştü: GPT-5.6 Terra ve Luna Modellerinde Dev İndirim!

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OpenAI, yeni ChatGPT modellerinin token ücretlerinde ciddi oranlarda indirime gitti.

OpenAI Maliyet Baskısına Yenik Düştü: GPT-5.6 Terra ve Luna Modellerinde Dev İndirim!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, yeni nesil yapay zekâ ailesi GPT-5.6'yı piyasaya sürmesinden henüz üç hafta geçmişken radikal bir fiyat indirimine gitti. Şirket, yaptığı açıklamayla GPT-5.6 serisinin orta segment modeli Terra ve en hızlı seçeneği olan Luna fiyatlarında ciddi indirime gittiğini duyurdu.

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Peki bu hamlenin arkasında ne yatıyor? Şirketlerin kontrolsüz yapay zekâ harcamalarına fren basması, Çinli rakiplerin açık kaynaklı modellerle piyasayı domine etmeye başlaması ve teknoloji devlerinin bütçe dostu yapay zekâ çözümlerini öne çıkarması OpenAI'ı bu karara zorladı.

İçerikten Görseller

OpenAI Maliyet Baskısına Yenik Düştü: GPT-5.6 Terra ve Luna Modellerinde Dev İndirim!
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OpenAI neden indirime gitti?

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ChatGPT'nin 2022'deki çıkışıyla başlayan yapay zekâ çılgınlığı, şirketlerin maliyet hesabı yapmadan her sürece AI entegre ettiği "tokenmaxxing" dönemini başlatmıştı ancak ay sonu gelen milyar dolarlık faturalar, kurumsal müşterilerin yatırımlarının karşılığını sorgulamasına yol açtı. Şirketlerin pahalı yapay zekâ modellerini konumlandırma konusundaki çekimserliği OpenAI'ı fiyat politikalarını gözden geçirmeye itti.

  • GPT-5.6 Terra: Fiyatı %20 indirimle 1 milyon girdi tokenı için 2 dolar, 1 milyon çıktı tokenı için 12 dolar seviyesine çekildi.
  • GPT-5.6 Luna: Fiyatı %80 oranında indirime gidilerek 1 milyon girdi tokenı için 20 sent, 1 milyon çıktı tokenı için 1.20 dolar oldu.
  • GPT-5.6 Sol: Serinin en gelişmiş ve güçlü modeli olan Sol'un fiyatında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

OpenAI yaptığı resmî açıklamada, "Stratejimiz, her nesil yapay zekânın daha düşük maliyetle daha fazla iş yapabilmesi için hem yeteneği hem de verimliliği ilerletmeye odaklanmaya devam ediyor" ifadesini kullandı.

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