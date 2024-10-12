E-posta hesaplarımıza yönelik durmak bilmeyen dolandırıcılık girişimlerinin bir yenisi Gmail üzerinden gerçekleştiriliyor.

Son dönemde Gmail kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık türü ortaya çıktı ve bu dolandırıcılık oldukça ikna edici bir şekilde tasarlandığı için birçok kişi farkında olmadan tuzağa düşebilir.

Microsoft Çözüm Danışmanı Sam Mitrovic, bu dolandırıcılıkla nasıl karşılaştığını bir blog yazısında detaylı bir şekilde anlattı. Mitrovic, giriş yapmadığı bir Gmail hesabı kurtarma girişimi hakkında bir bildirim aldı ve bu talebi reddetti ancak 40 dakika sonra Google’ın Sydney ofisinden geldiği görünen bir telefon çağrısı aldı. Bu, onun bu dolandırıcılık planının hedefi hâline geldiğinin ilk işaretiydi.

Gerçek gibi görünen e-posta ve telefonlarla avlarına ulaştılar

Bir hafta sonra Mitrovic aynı türde bir bildirim daha aldı ve yine talebi reddetti. Bu sefer gelen telefon çağrısını açtı ve Avustralya’dan gelen aramayı yanıtladığında karşısındaki kişi Amerikalı bir aksanla konuşan biriydi. Arayan kişi Mitrovic'in hesabında şüpheli hareketler olduğunu, birinin Almanya’dan hesabına giriş yaptığını söyledi. Bu görüşme, Mitrovic'i hesabının ele geçirildiğine inandırmaya yönelik çabaların bir diğeriydi.

Mitrovic, görüşme sırasında aramanın geldiği numarayı Google'da arattığında numaranın gerçekten Google’a ait göründüğünü fark etti ancak dolandırıcıların, aramalarının yasal numaralardan geliyor gibi görünmesini sağlayabileceklerini biliyordu. Bunun üzerine arayan kişiden bir doğrulama e-postası göndermesini istedi. E-posta geldiğinde içerik gayet doğru görünse de gönderici adresi şüpheliydi ve Mitrovic, arayan kişinin sesinin yapay zekâ ile oluşturulmuş olabileceğini fark etti.

Gelen e-postaları tekrar tekrar teyit etmek önemli

Çok geçmeden Mitrovic dolandırıcıların Salesforce CRM sistemi üzerinden sahte bir gönderici adresi ayarlayarak bu e-postayı gönderdiklerini fark etti. Bu tür dolandırıcılık girişimleri, giderek daha karmaşık hâle geliyor ve birçok kişiyi kandırabilecek düzeyde.

Tıpkı bu olayda olduğu gibi bu denli gerçek ve doğru görünen e-posta adreslerinden ve telefon numaralardan gelen görüşmelerde bile doğrudan inanmamamanın ve bir şekilde size ulaşma nedenlerinin arkasında yatan sebebi mantıklıca tartmak gerekiyor.

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