İnovasyon anlamında rakiplerinin çok gerisinde kaldığı söylenen Apple, yeni iPhone modellerinde ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı kullanarak rakiplerini bir nebze olsun yakalamak istiyor.

Akıllı telefon endüstrisinin Android kolu, katlanabilir akıllı telefonlar, ekrana gömülü parmak izi tarayıcılar, üçlü-beşli kamera sistemleri, 4K ekranlar ile tüketicilere mümkün olan en yeni teknolojileri sunmaya çalışırken Apple, en yeni iPhone modelleri ile hala yüksek performans ve stabiliteden fazlasını veremiyor. Apple’ın inovasyon anlamında bu denli geri kalması, iPhone satışlarına da fazlasıyla yansımış durumda.

Cupertino merkezli şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, Android amiral gemilerinde bir standart haline gelen ekrana gömülü parmak izi teknolojisini yeni iPhone modellerine entegre etmek istiyor. Gelen bilgilere göre şirketin bu konudaki ilk aldığı patent, VCSELs teknolojisini kullanan ve parmak yüzeye dokunduğunda oluşan küçük bozulmaları tespit ederek kimlik doğrulama işlemi gerçekleştiren bir teknoloji oldu. Fakat 3D Touch ID olarak adlandırılan bu teknolojinin uygulanması beklenmiyor.

Apple’ın bu noktadaki en uygun çözümü optik ya da ultrasonik ekrana gömülü parmak izi tarayıcı olacak gibi duruyor. Optik parmak izi okuyucular, parmak ekrana dokunduğunda ışık yayarak parmak izini tanımlar. Ultrasonik parmak izi okuyucular ise parmak ekrana dokunduğunda titreşimler kullanarak parmağı 3 boyutlu olarak tarar. Böylece çok daha yüksek bir güvenlik sağlar.

Optik parmak izi tarayıcılar, son bir yıldır tanıtılan neredeyse tüm Android amiral gemilerinde kullanılıyordu. Ultrasonik parmak izi tarayıcı ise Samsung’un en yeni amiral gemisi Galaxy S10 ile birlikte ortaya çıktı. Apple, içinde bulunduğu krizin en büyük nedeninin yetersiz inovasyon olduğunun farkında. Bu nedenle ekrana gömülü parmak izi teknolojisi, Apple’ın cihazlarına getirmek isteyeceği ilk özelliklerden biri olabilir.