Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai'ın sevilen modeli Tucson yenileniyor. Daha önce dış tasarımı ile ilgili ipuçları verilen aracın iç tasarımı casus fotoğrafçılar tarafından görüntülendi.

Hyundai’ın sevilen modeli Tucson'un yenilenme vakti geldi. Güney Kore merkezli çok uluslu otomotiv firması, Tucson’ın yepyeni modelinin yolda olduğunu duyurdu. Aracın genel tarzının büyük ölçüde geçen yıl LA Auto Show'da tanıtılan Vision T konseptinden etkileneceğini bilsek de iç tasarımın nasıl görüneceği hakkında bir ipucu verilmemişti. Ta ki Koreli araba blogerları, aracın üretim öncesi halinin içine kadar sızana dek. Gizlice çekilen fotoğraflar net değil, ancak yeni direksiyonun oldukça havalı olduğu anlaşılabiliyor. Birkaç önemli ayrıntıya da göz atabiliyoruz.

Yeni modelin içini ilk defa görmemizi sağlayan ilk görüntüde direksiyonun arkasında yer alan sabit olmayan dijital ekran görülebiliyor. Bu sabit olmayan dijital ekranın isteğe bağlı veya özelleştirilebilir olacağı düşünülüyor. Fotoğrafta ayrıca bilgi-eğlence görevleri için geniş bir merkezi dokunmatik ekran da görülebiliyor.

İkinci fotoğrafta ise daha geleneksel bir analog kurulum yer aldığı için daha düşük seviye bir modelin içi olduğu düşünülüyor. İçeride oldukça fazla kontrol düğmesinin görünmesi, modelin yarı otomatik olabileceğini düşündürdü. Ancak bilindiği üzere, Yeni Tucson oldukça ileri bir teknoloji ile bezeli olacak ve güçlü bir inovasyon desteği ile rakiplerine meydan okuyacak.

Ortaya çıkan yeni nesil Tucson'un, Vision T'nin Lamborghini Urus modelini andıran radikal bir tarzı olacağından şüphelenilse de, yine de özgün ve etkileyici bir görünüme sahip olacağı kesin. Mercedes-Benz S-Class'ı hatırlatan dijital ekranların da dahil edilmesiyle, iç tasarımının da dış görünüşü kadar iyi olacağı düşünülüyor.

Yakında piyasaya çıkması beklenen başka modeller de var. Hyundai ve Kia, yeni modellerde ve satış rakamlarında dalgalanmalar yaşa da pes edeceğe benzemiyorlar. Geçtiğimiz günlerde Hyundai, yeni Santa Fe'nin ilk görüntülerini paylaşmıştı. Bir kısmı gölgelendirilmiş olup aracın tam halini göremediğimiz bu reklam görselinden, dış tasarımının ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Yeni Santa Fe ile ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz