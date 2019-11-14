Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yapılacak çalışma ile yeni kimlik kartlarındaki çipin aktif hale getirileceğini açıkladı. Aktif hale getirilecek çip tüm kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, daha önce çipli dijital kimlik kartlarına sertifika eklenmesi için bir çalışma başlatmıştı. Sertifika çalışmalarından sonra yayınlanacak yönetmelik ile çipli kimlik kartları, kimlik doğrulama uygulamalarında kullanılabilecek.

İçişleri Bakanlığı ile beraber yürütülen çalışmayla yeni kimlik kartları ile ATM'lerden para çekilebilecek, elektronik belgeler imzalanabilecek. Uluslararası elektronik imza altyapısına sahip kimlik kartları ile noter ve sağlık hizmetlerinden de yararlanılabilecek.

Çipli kimliklerle elektronik imza atılabilmesine izin verilmesinde pin ve biyometrik veriler kullanılacak. Çipli kimliklerle elektronik imza kullanımı çalışmalarının ardından pilot kurumlarda ve illerde uygulanacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, aynı zamanda kritik altyapılar için güvenlik yönetim sistemi kuracak. Altyapılara yapılacak saldırılara karşı aynı zamanda bir siber istihbarat paylaşım ağı kurulacak.

Dijital Dönüşüm Ofisi, diğer taraftan kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenlemek için bir rehber hazırlayıp, yayınlayacak. Siber saldırılara karşı Milli Elektronik Mesajlaşma Platformu da kısa zaman içinde Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hayata geçirilecek.