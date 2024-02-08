Disney CEO'su Bob Iger, gelecek Marvel ve diğer animasyon filmlerinin ne zaman vizyona gireceğini açıkladı. Yeni dönemde firma, büyük oranda devam filmlerine odaklanacak.

Disney'in yeni dönemde hangi filmleri ne zaman yayımlayacağı, firmanın CEO'su Bob Iger tarafından açıklandı. Şirketin çeyrek sonu yatırımcı toplantısında konuşan Iger, gelecekte firmanın devam yapımlarına odaklanacağını belirtti. Iger'ın vizyon tarihini açıkladığı yapımlar arasında Zootopia 2, Moana 2 gibi yapımlar yer alıyor.

İşte Disney'in gelecek yapımları ve vizyon tarihleri:

Kingdom of the Planet of the Apes - 10 Mayıs 2024

Tersyüz 2 - 14 Haziran 2024

Deadpool 3 - 26 Temmuz 2024

Alien: Romulus - 16 Ağustos 2024

Moana 2 - 27 Kasım 2024

Mufasa: The Lion King - 20 Aralık 2024

Captain America: Brave New World - 14 Şubat 2025

Fantastic 4 - 2 Mayıs 2025

Thunderbolts - 25 Temmuz 2025

Blade - 7 Kasım 2025

Zootopia 2 - 26 Kasım 2025

Toy Story 5 - 2026

Frozen 3 - 2026

The Mandalorian and Grogu - 2026

Listede dikkat çeken ilk noktalardan biri, daha önceki başarılı olmuş animasyonların devamlarının çekileceği oldu. Bu noktada Disney daha güvenli limanları tercih etmiş gözüküyor. Ayrıca Moana 2'nin de ilk başta bir televizyon serisi olmasının planlandığı ancak sonradan filme çevrildiği açıklandı.

Elbette listede yer alan Marvel Sinematik Evreni içerisinde yer alan yapımların tarihleri her zaman değişime açık. Gerek yazarların ve aktörlerin grevleri gerekse de oyuncuların ve yönetmenlerin karıştığı skandallar bu takvimi etkileyebiliyor.

Bu listedeki yapımlardan hangilerini sinemada izlemek istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.