Disney'in yeni dönemde hangi filmleri ne zaman yayımlayacağı, firmanın CEO'su Bob Iger tarafından açıklandı. Şirketin çeyrek sonu yatırımcı toplantısında konuşan Iger, gelecekte firmanın devam yapımlarına odaklanacağını belirtti. Iger'ın vizyon tarihini açıkladığı yapımlar arasında Zootopia 2, Moana 2 gibi yapımlar yer alıyor.
İşte Disney'in gelecek yapımları ve vizyon tarihleri:
- Kingdom of the Planet of the Apes - 10 Mayıs 2024
- Tersyüz 2 - 14 Haziran 2024
- Deadpool 3 - 26 Temmuz 2024
- Alien: Romulus - 16 Ağustos 2024
- Moana 2 - 27 Kasım 2024
- Mufasa: The Lion King - 20 Aralık 2024
- Captain America: Brave New World - 14 Şubat 2025
- Fantastic 4 - 2 Mayıs 2025
- Thunderbolts - 25 Temmuz 2025
- Blade - 7 Kasım 2025
- Zootopia 2 - 26 Kasım 2025
- Toy Story 5 - 2026
- Frozen 3 - 2026
- The Mandalorian and Grogu - 2026
Listede dikkat çeken ilk noktalardan biri, daha önceki başarılı olmuş animasyonların devamlarının çekileceği oldu. Bu noktada Disney daha güvenli limanları tercih etmiş gözüküyor. Ayrıca Moana 2'nin de ilk başta bir televizyon serisi olmasının planlandığı ancak sonradan filme çevrildiği açıklandı.
Elbette listede yer alan Marvel Sinematik Evreni içerisinde yer alan yapımların tarihleri her zaman değişime açık. Gerek yazarların ve aktörlerin grevleri gerekse de oyuncuların ve yönetmenlerin karıştığı skandallar bu takvimi etkileyebiliyor.
Bu listedeki yapımlardan hangilerini sinemada izlemek istiyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.