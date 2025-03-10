Güvenilir bir kaynağın iddiasına göre yeni nesil Xbox, geleneksel konsollardan çok farklı olacak, PC benzeri bir cihaz olarak gelecek.

Microsoft, Xbox konsollarını en son Series X/S modelleriyle 2020’de yenilemişti. Yılın 2025 olmasıyla da birçok oyunsever yeni neslin ne zaman geleceğini merak ediyordu. Cihazın, önümüzdeki 1 veya 2 yıl içinde tanıtılması bekleniyordu.

Şimdi ise konsol hakkında bazı yeni iddialar ortaya atıldı. Xbox hakkında doğru bilgiler paylaşılmasıyla bilinen Windows Central editörü Jez Corden’ın aktardığına göre cihaz, geleneksel konsollardan çok farklı olacak.

PC gibi olacak, 2027’de piyasaya sürülecek

Corden’ın aktardığına göre Microsoft, Xbox tarafında köklü değişikliklere gitmeyi planlıyor. Şirket, geleneksel konsol yaklaşımı yerine cihazı daha PC benzeri bir hâle sokacak. PC’ye benzerken aynı zamanda TV desteğine sahip bir yapıyla gelecek.

Yani TV’nizden oyun oynayabileceğiniz bir PC olacak. Bir nevi Valve ve çeşitli üreticiler tarafından tasarlanmış ancak başarısız olan “Steam Machines” isimli kompakt oyun bilgisayarlarına benzeyecek diyebiliriz.

Bu pek şaşırtıcı değil çünkü son birkaç yılda çıkan birçok iddiada yeni Xbox’ın Steam desteği gibi özelliklerle geleceği söyleniyordu. Hatta şirket, Xbox’ı çoklu platformlu bir yapıya dönüştürmek için hamlelere de başlamıştı. Tabii bu tarz bir hamlenin konsol seven müşterilerden nasıl tepki alacağı önemli bir konu. Ayrıca şirketin kullanıcıları tam bir oyun bilgisayarı almak varken nasıl bu tarz bir Xbox’ı satın almaya ikna edeceği de merak konusu.

Corden son olarak yakın zamanda çıkan yeni Xbox 2026’da gelecek iddialarını da yalanladı. Ona göre şirket, cihazı 2027 yılında piyasaya sürmeyi düşünüyor. İddiaların doğru çıkıp çıkmayacağını bekleyip göreceğiz.