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Microsoft, Büyük Umutlarla Tanıttığı Copilot+ PC Markasının Fişini Çekiyor!

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Microsoft, birkaç yıl önce büyük umutlarla tanıttığı ancak pek başarılı olamayan Copilot+ PC markasını rafa kaldırdı. Artık bilgisayarlarda bu ismi görmeyeceğiz.

Microsoft, Büyük Umutlarla Tanıttığı Copilot+ PC Markasının Fişini Çekiyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Microsoft, 2024 yılında Qualcomm iş birliğiyle yapay zeka odaklı bilgisayar kategorisini duyurduğunda "Copilot+ PC" markasını büyük bir lansmanla hayatımıza sokmuştu.

Özel sistem gereksinimleriyle tanımlanan bu kategori, cihaz bazlı yapay zekâ deneyimlerini merkeze almayı hedefliyordu. Ancak geçen 2.5 yıllık sürecin ardından işler pek de istendiği gibi gitmedi.

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Microsoft, Büyük Umutlarla Tanıttığı Copilot+ PC Markasının Fişini Çekiyor!
copilotic

Copilot+ PC markası rafa kaldırılıyor

copilotic

Lansman süreci beklendiği gibi pürüzsüz geçmedi. Özellikle cihazların en büyük özelliklerinden biri olarak pazarlanan "Recall" aracının güvenlik araştırmacıları tarafından ciddi güvenlik açıkları barındırdığının tespit edilmesi büyük bir tepkiye yol açtı. Microsoft bu güvenlik endişeleri sebebiyle Recall özelliğini ertelemek ve yeni cihaz kategorisini temel yapay zeka deneyiminden yoksun bir şekilde pazara sunmak zorunda kaldı. Yaşanan bu olumsuz süreç, Copilot+ PC markasının imajına doğrudan zarar verdi.

Aradan geçen zaman zarfında donanım üreticileri ve Microsoft, pazarlama materyallerinden ve ürün isimlerinden bu unvanı kademeli olarak temizledi. 2026 yılında tanıtılan yeni Surface modellerinin hiçbirinde, 2025 ve öncesinde çıkan modellerin aksine "Copilot+ PC" takısı yer almadı. Artık cihazların bu gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını anlamak için teknik özellik sayfalarının derinliklerine inmek gerekiyor.

Snapdragon Summit sırasında Surface CVP'si Brett Ostrum ile yapılan görüşmede, yeni Surface cihazlarında bu markanın neden yer almadığı soruldu. Ostrum, yeni cihazların Copilot+ PC olarak adlandırılmadığını doğrudan ifade etti. Bununla birlikte cihazların önceki Copilot+ standartlarının tüm donanım gereksinimlerini karşılamaya devam ettiğini ve cihaz üzerinde yapay zekâ hedeflerini sürdürdüklerini belirtti.

NVIDIA da yakında çıkacak RTX Spark platformunda Copilot+ PC markasını kullanmaktan bilinçli olarak kaçındı. Oysa platformda yer alan sistemlerin tamamı Copilot+ PC teknik şartnamesini eksiksiz şekilde karşılıyordu. Bu durum, sektör genelinde markaya karşı mesafeli bir duruşun benimsendiğini net bir şekilde gösterdi.

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