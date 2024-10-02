Müzik endüstrisinde bir şarkının piyasaya sürülmesi için belirli bir gün var. Spotify kullanıcısıysanız bu günü zaten biliyorsunuzdur: Cuma.

Peki neden tüm yeni şarkılar cuma gecesi piyasaya çıkıyor? Bunun bir tesadüf olmadığı kesin!

“Release day” olarak bilinen bu evrensel durum, aslında çok mantıklı sebeplere dayanıyor. Müzik endüstrisinin bir stratejisi de diyebiliriz.

“Release”, Türkçe anlamıyla piyasaya sürmek olarak kullanılıyor.

Müzik dünyasında bir şarkının ya da albümün piyasaya sunulması anlamına gelen bu durum, şarkının resmi olarak yayınlanma tarihini temsil ediyor. Bu da evrensel olarak cuma günüdür. Bu, uluslararası olarak şarkıların piyasaya sürülmesi için belirlenmiş bir gündür.

Dünya çapında kayıt endüstrisini temsil eden “International Federation of the Phonographic Industry” tarafından hazırlanan resmi bir duyuru ile 2015 yılında kabul edildi.

Bu yürürlüğün ardından artık yeni müzikler “New Music Friday” ya da “Release Day” kapsamında, cuma günleri yayınlanmaya başladı.

Bu kararın alınmasının amacı da yeni bir müziğin, bir ülkede yasal olarak mevcut olup başka bir ülkede olmadığı durumunun önüne geçmekti. Tabii tek sebebi bu değil.

Billboard ve diğer müzik listelerinin haftalık raporlarını cuma günü hesaplamaları da buna bir etken. Üstelik istatistiklere göre cuma günleri, en fazla müzik dinlenilen gün olarak ortaya çıkıyor. Böylece müzik endüstrisi, çıkan şarkıları daha geniş kitlelere kolayca ulaştırmış oluyor.

Bu karardan önce her ülke, kendine ait bir gün belirleyerek o gün şarkı yayınlıyordu.

Mesela Fransa ve Birleşik Krallık pazartesi, ABD ve Kanada salı, Avustralya ve Almanya’da ise cuma günleriydi. Daha sonra IFPI, bu “ortak” günü cuma olarak belirledi. Dünya genelinde, müzik kayıt sanayisini oluşturan bu kuruluş, geniş bir kitleye sahip.

Türkiye’de release günü mantığının oturması, 2018-2019 yıllarına dayanıyor. O günden beri de bu stratejiye istikrarlı bir şekilde devam ediliyor.

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: