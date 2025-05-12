Yeni Skoda Enyaq ve Elroq modelleri resmen Türkiye'de satışa çıktı. Enyaq modeli %40 ÖTV dilimine girerken Elroq modeli %10'luk ÖTV diliminde yer alıyor. İşte otomobillerin fiyatları.

Tüm elektrikli otomobil şirketleri gibi Skoda da bu tarz otomobillere olan yoğunluğunu artırmış durumda. Şirket, bu kapsamda geçtiğimiz aylarda yeni elektrikli Enyaq ve Elroq modellerini tanıtmıştı. Şimdi ise bu 2 model, Türkiye’de resmen satışa sunuldu.

Bugün paylaşılan bilgilerle yeni Enyaq, Enyaq Coupe ve Elroq modellerinin resmen ülkemize geldi. Henüz resmî sitede fiyatları yok ancak başlangıç fiyatları belli. Enyaq, %40’lık ÖTV dilimine girerken Elroq modeli %10 ÖTV’si ile dikkat çekiyor.

Yeni Skoda Enyaq ve Elroq modellerinin Türkiye fiyatları

Model Başlangıç fiyatı Yeni Skoda Elroq 1.849.900 TL Yeni Skoda Enyaq 2.559.900 TL

Henüz tüm versiyonların fiyatlarının resmî siteye eklenmediğini belirtelim. Yalnızca elimizde başlangıç fiyatları var. %40’lık ÖTV dilimine giren Enyaq modeli, 2.559.900 TL’den başlayan fiyatlarla ülkemizdeki kullanıcılara sunuluyor. Bu modelde 431 km menzil, 201 beygir gücü, 8,1 saniyede 0’dan 100 km/sa’e hızlanma gibi özellikler sunuluyor. 85 isimli versiyonunda 577 km menzil var.

%10’luk dilime giren Elroq modeli ise 1.849.900 TL’den başlayan fiyatlarla sunulacak. 60 ve 85 versiyonlarına sahip bu modelin giriş seviye versiyonunda 375 km’lik menzil, 201 beygir gücü, 310 Nm tork gibi özellikler var. Daha üst seviye versiyonda ise 581 km’ye varan menzil sunulacak. İki otomobil için tüm detaylara aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Skoda Enyaq ve Elroq modellerinin tüm detayları için: