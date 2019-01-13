Araba severleri heyecanlandıran nadir arabalardan birisi olan Toyota Supra pazartesi günü kapılarını açacak olan Detroit Auto Show'da tanıtılacak.

Araba meraklılarının gözdesi olan Yeni Toyota Supra’yı pazartesi gün Detroit Auto Show’da göreceğiz. Detroit Auto Show’dan önce SupraMkv.com yeni Supra’nın fiyatları hakkında bilgiler vererek birkaç da fotoğrafını paylaştı.

Japon otomobil devi Toyota yeni Supra’yı 3 farklı pakette çıkaracak: Base, Premium ve Launch Edition.

Base paket: 3 litre motor hacmi ve 6 silindir / Fiyat: 49990$

3 litre motor hacmi ve 6 silindir / 49990$ Premium paket: 3 litre motor hacmi ve 6 silindir / Fiyat: 53990$

3 litre motor hacmi ve 6 silindir / 53990$ Launch Edition paket: 3 litre motor hacmi ve 6 silindir / Fiyat: 55250$

Launch Edition, sahibi olmak için önceden sipariş vermeniz gereken bir model. Bu pakette normal Supra’ya göre bazı estetik değişikliklerin olacağı biliniyor.

Fiyatların, beklenenin altında olması araba severleri mutlu edecek gibi görünüyor. Ülkemize gelir mi gelmez mi bilmiyoruz ama bu fiyatlar ve 3.0 motor ile yeni Toyota Supra hayallerimizi süslemeye devam edecek gibi görünüyor.