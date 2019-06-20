Önümüzdeki dönemlerde Türk yapımı yeni Netflix dizisi olarak hayatımıza girecek olan Love 101 dizisinin kadrosu belli oldu. Oyuncu kadrosunda son dönemin popüler isimlerinin yer alması dikkat çekti.

Dizi ve film platformu olarak karşımıza çıkan ve her geçen gün popülaritesini artıran Netflix, yeni bir Türk dizisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Love 101 olarak adlandırılan bu dizi, Hakan: Muhafız ve Atiye'den sonraki üçüncü Türk Netflix dizisi olarak izleyicilerle buluşacak.

1990'lı yıllarda geçecek olan Love 101, beş liseli arkadaşın hikayelerini konu edinecek. 130'dan fazla ülkede gösterilecek olan Love 101 dizisini Sonsuz Aşk ve Şampiyon gibi filmlerin yönetmenliğini yapmış olan Ahmet Katıksız yönetecek. Uzun soluklu olan ve yıllardır hayatımızın içerisinde yer alan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı sekreter Yasemin karakteriyle çok yakından tanıdığımız Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Love 101'in çekimleri 26 Haziran'da başlayacak.

Diziyle ilgili olarak bu bilgilerin yanı sıra dizinin oyuncu kadrosu da genel hatlarıyla belli oldu. Buna göre Love 100 dizisinde; Vatanım Sensin dizisinde oynadığı Ali Kemal rolüyle yakından tanıdığımız, bu dizinin ardından da farklı yapımlarda da oynayan Kubilay Aka, yine Vatanım Sensin kadrosunda bulunan Pınar Deniz, Bir Litre Gözyaşı ve Karagül'den tanınan Mert Yazıcıoğlu, Elimi Bırakma dizisinin yıldızı Alina Boz ile birlikte Kara Sevda dizisinin Emir Kozcuoğlu'su Kaan Urgancıoğlu'da yer alacak.

Dizide başka hangi karakterlerin olacağı, kaç bölümden oluşacağı ve dizinin ne zaman izleyicilerle buluşacağı henüz bilinmiyor.