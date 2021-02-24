Geçtiğimiz dönemde Avrupa'da satışa sunulan yeni Volvo S60, gerçekleştirilen yeni bir lansmanla birlikte Türkiye'de de satışa sunuldu. 2.0 litrelik motora ve son derece iddialı özelliklere sahip Volvo S60'ın satış fiyatı ise dudak uçuklatacak cinsten.

Son derece sağlam otomobilleriyle bilinen otomotiv devi Volvo'nun yenilenen modeli S60, Türkiye’de satışa sunuldu. Sadece donanımıyla değil, aynı zamanda fiyatıyla da son derece iddialı olan S60, şu anlık Inscription adında tek bir donanım paketiyle kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Yeni Volvo S60, 2.0 litrelik motoruyla 250 beygir güç üretiyor ve yüksek hacimli motoru, yanında yüksek vergileri de beraberinde getiriyor. Otomatik bagaj kapağından sürüş asistanına kadar birçok teknolojik özelliğe sahip yeni Volvo S60, güvenlik konusunda da bir hayli iddialı.

Yeni Volvo S60, güçlü motorunun yanı sıra donanım konusunda da son derece iddialı

Volvo Cars Türkiye, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen yeni S60’ın lansmanında yeni model hakkındaki hedeflerini açıkladı. Ülkemize Çin’deki fabrikadan getirilen ve bu yüzden de ABD’nin uyguladığı ağır gümrük vergilerinden kurtulan Volvo Cars Türkiye, Türkiye’de ilk etapta 1000 adet yeni Volvo S60 satışının gerçekleşmesini planlıyor.

8 ileri tam otomatik şanzımanla desteklenen 2.0 litrelik motor, 250 beygir gücün yanında 300 Nm tork devrine sahip ve 0’dan 100 kilometre hıza 6,5 saniyede çıkıyor. Inscription donanım paketinin içerisinde 18 inç alaşım jantlar, sürücü koltuğunda ve direksiyonda ısıtma, otomatik bagaj kapağı, anahtarsız giriş, panoramik cam tavan ve deri döşemeli elektrikli koltuk gibi birçok üst seviye donanım bulunuyor.

Yeni Volvo S60, güvenlik konusunda da son derece iddialı ve yan trafik uyarılı sürüş yardımı, akıllı sürücü yardım teknolojisi, direksiyon destekli kör nokta bilgi sistemi ve 360 derece kuşbakışı görünümlü kamera sayesinde hem sürücüye hem de yolculara maksimum güvenlik deneyimi sunuyor.

Volvo S60 Türkiye’ye sadece tek bir donanım paketi ile geldiği için yine tek bir fiyat etiketine sahip ancak opsiyonel olarak satılan özelliklerle bu fiyat elbette artış gösterecek. Volvo Groups Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre yeni Volvo S60’ın Türkiye fiyatı, tam 695 bin TL.

Güncelleme: Aldığımız kaynağa göre 677 bin TL olarak bahsettiğimiz fiyat, Volvo ile yaptığımız görüşme sonrası 695 bin TL olarak düzenlenmiş durumda.