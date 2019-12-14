Disney’in ve Marvel’in muhtemelen yılın en büyük filmi olmasını sağladıkları Yenilmezler: Son Oyun filmiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu detaylara göre filmde, MCU içerisinde oldukça önemli bir düşmanı kısa süreliğine görmemiz mümkün olabilirdi.

Star Wars serisinin son filmi neredeyse birkaç gün sonra vizyona girecek ancak bugün hala Yenimezler: Son Oyun konuşuluyor. Disney, Marvel yapımlarına Star Wars’tan daha fazla güveniyor olmalı. Film, Disney+’ta kesilmiş sahnelerle birlikte yayınlandı. Daha da önemlisi Marvel bu film için ödüller almak ve prestij de kazanmak istiyor.

Ödül adaylıkları yalnızca “izleyin bizim filmimiz ne güzel” şeklinde olmuyor, bunun için belli prosedürler var. Bu prosedürlerin bir parçası da, ödüle bağlı olarak filmin senaryosunun halka açık olması. Yenilmezler: Son Oyun’un senaryosu da bu adreste yayınlandı.

Dormammu’yu filmde görebilirdik

Filmin senaryosunda bir sahnede, Dormammu’yu filmde bir sahnede görmemiz mümkün olacaktı. Hatta bu sahnede Dormammu, kendi savaşını kazanmış olarak gözükecekti. Nasıl mı? Alternatif zaman çizgilerine bakıldığında.

Ancient One, filmde Bruce Banner’a zaman çizgilerini açıklarken yeşil renkli zaman taşını devreden çıkartıyor. bu da alternatif bir zaman çizgisi yaratıyor ki bu da siyah bir akışla gösteriliyor.

Bunun kötü sonuçları olacağını söyleyen Ancient One taşı vermeye istekli değil ve taşın olmaması durumunda olacakları da gösteriyor. Dünya’nın üzerinde salınan ve her şeyi yok eden Dormammu’yu da burada görüyoruz.

Dormammu, herkes onu tanımıyor olabilir diye çıkarılmış

Marvel ekibinin bu sahneyi çıkarmasının altındaki neden ise ekibin, herkesin Dr. Strange filmine ve Dormammu’ya aşina olmayabileceğini düşünmesi olmuş. Bu diyalogun filmden çıkarılması, Marvel’ı hikaye tutarlılığı anlamında da kurtarmış oldu.

Dr. Strange filminde Ancient One’ın ölümünden sonraki olayları göremediğini biliyoruz. Dormammu da karakterin ölümünden sonraki bir tehdit idi. Yani kozmik ve büyülü tehditlerin listesini tutan bir karakterin Dormammu’yu seçmiş olması şaşırtıcı olmasa da özel olarak onu görmemiz tutarlılık tartışmalarını da başlatacaktı.