Denizaltı Dalış Simülatörü, Donanmanın Kullanımına Sunuldu

Türk Savunma Sanayii tarafından üretilen yerli Denizaltı Dalış Simülatörü (DEDAS), donanmanın personel eğitimlerinde kullanılmak üzere kullanıma sunuldu.

Türkiye son yıllarda savunma sanayisi alanında pek çok gelişmeye imza attı. Teknolojik teçhizatların sağlanmasından personel eğitimine kadar tüm alanlarda kendi kendine yetebilen bir sanayi oluşturma hedefi doğrultusunda da çeşitli projeler hayata geçirildi.

Bu projelerden biri de Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen DEDAS Tedarik Projesi'ydi ve proje kapsamında geliştirilmesine başlanan simülatör başarılı bir şekilde tamamlandı. Yeni simülasyon ile Preveze ve Gür sınıfı denizaltılarının manevra odası personeline eğitim verilebilecek.

Simülatör, su altında dalış ve yüzeye çıkma operasyonları ile komuta ve kontrol eğitimi için kullanılmak üzere yazılım ve donanım altyapısına sahip. HAVELSAN'ın yüklenici olduğu proje, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetine sunuldu.