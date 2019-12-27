Yerli Otomobilin Projesinde 2011 Yılından Bu Yana Yaşananlar

Otomotiv piyasasında, ulusal ve uluslararası bir markaya sahip olmak için yıllardır devam eden üretim mücadelesi, son dönemde yeniden alevlendi. Peki, bugüne kadar yerli otomobil macerasında neler yaşandı? Tarih tarih tüm gelişmeleri derleyip, projede gelinen son noktayı sizin için tek bir başlık altında topladık. İşte Türkiye'in 2010'lu yıllara damga vuran yerli otomobil yolucuğu...

Yerli otomobil projesinde artık büyük bir dönüm noktasındayız. 2010'lu yılların başından bu yana üzerine çaba gösterilen, kimi zaman kamuoyu tarafından eleştirilen ancak herkes tarafından heyecanla beklenen bir projen söz ediyoruz. Türkiye'de yapılan sayısız otomobil üretim girişimi, son 10 yıla damga vurdu.

Şimdi de yapmamız gereken bu süreçte 2011'den yana yaşananları bilmek, anlamak ve Türkiye'nin yerli otomobil üretimi konusunda hangi noktalardan geçtiğini görmek. Gelin 2010'lu yıllardaki otomobil yolculuğumuza yakından bakalım.

Aralık 2010: Yakın dönemin ilk çağrısı

Dönemin Başbakanı Erdoğan, düzenlenen TÜSİAD toplantısında iş insanlarına seslendi, "yerli otomobil üretimi için dayanışma yaparak yeni bir marka inşa etmeleri" konusunda çağrıda bulundu. Bu çağrının ardından iş insanların

Ocak 2011: İlk rapor

Yapılan çağrı üzerine Otomotiv Sanayi Derneği, göreve başladı, "olup olmayacağı, olursa nasıl olacağı" konusunda ilk çalışmalar yapıldı. Ford Otosan, Tofaş, Oyak Renault ve Toyota bu derneğin üyesi olarak katkı sundu. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün "neden olmaz değil, nasıl olur raporu" yazılmasını istedi. Aynı yıl içinde rapor Ergün'e ve Erdoğan'a teslim edildi.

Şubat 2011: Elektrikli ve yerli spor otomobil Etox'un yeni modeli 3 aya yollarda sözü

Seri üretimi yapılmayan yerli otomobil prototipi Etox'un üreticisi Ankaralı iş adamı Ercan Malkoç, Şubat 2011'de bir açıklama yaparak, 3 ay içinde yerli otomobili piyasaya süreceklerini söyledi. Aracın tahmini fiyatı 30 ila 35 bin TL olarak açıklandı.

Kasım 2011: Yerli otomobilin o dönem için geçerli muhtemel fiyatı belli oldu

Raporda yerli otomobilin satış fiyatı olarak "en az 2,5 - 3 milyar euro yatırım gerektiği, birim fiyatın 20-25 bin TL olacağı" yazıyordu. Otomobili üretecek firma henüz belli değildi. Firmaların gönüllü olmasını sağlamak adına 2011 sonuna doğru maliyet düşürme desteği açıklandı. Bu destekle birlikte yerli otomobilin 15 bin TL'ye satışa çıkabileceği söylendi.

Aynı ay içerisinde 1 kilogram bor ile 35 kilometre yol yapabilen "Sodyum Borhidrürlü Yakıt Pilli" içeren prototip geliştirildi. Otomobil bakan Ergün tarafından test edildi.

Aralık 2011'de merkezi Ankara'da bulunan Oskar Makine, %100 elektrikli yerli otomobili geliştirdi. Oscar City adını taşıdığı söylenen prototip, 12 ila 15 bin dolar arasında bir fiyatla 2012'de yollara çıkmak üzere duyuruldu. Araç piyasaya sürülemedi.

Ocak 2012: Tanıdık bir sima olan Jet Fadıl konuştu

2000 yılındaki Cenevre otomobil fuarında sergilenen İmza isimli yerli otomobil modelinin arkasındaki isim olan Fadıl Akgündüz (Jet Fadıl), 2012'de de İmza hakkında açıklamalarda bulundu. Jetpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Akgündüz, daha önce Türkiye'de yaptığı şüpheli işlerle tanınıyor, saadet zinciri yöneticisi olarak biliniyordu. Akgündüz 2012'de yaptığı açıklamada "Önümü kesmeselerdi, bugün tartışılan Türk malı otomobil hayata geçmiş, 12 yıl boyunca önemli bir yol almış olacaktı" dedi.

Nisan 2012: Oyak Renault tarafından üretilen elektrikli otomobil, Başbakanlık ofisine teslim edildi

Oyak Renault, elektrikli ve yerli imkanlarla üretilen ilk otomobil prototiplerinden birisini, dönemin başbakanı Erdoğan'a teslim etti. Erdoğan test sürüşü ardından "Çok çok sessiz, çok nazik bir araç." değerlendirmesinde bulundu. Aracın o dönem için fiyatı 60 bin TL olarak belirlendi.

Nisan 2013: Koç Holding, yerli otomobil projesinin "ticari bir intihar" olacağını söyledi

Dönemin Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan merhum Mustafa Koç, yerli otomobilin ticari bir intihar girişimi olacağı düşüncesiyle gündeme geldi. Üretim için gönüllü firma arayışı devam ederken gelen bu açıklama, ülkemizin en büyük şirketlerinden birisi olan Koç Holding'in üretim yolculuğundan çekildiği anlamına geliyordu.

Aynı yıl Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt "Yerli otomobil üretmek mümkün, ancak kolay değil" açıklamasında bulundu.

Ekim 2013: Bursa'da 25 bini ithal edilecek 75 bin yerli otomobil üretimi yapılma kararı

Fiat'ın aktif olarak kullandığı ve Çin tasarımı olan Viaggio isimli bu kasa, Bursa'da üretimine başlanacak yerli otomobilin ilk prototipleri arasındaydı. O dönem Bursa'da kurulacağı söylenen fabrikada, toplamda 75 bin ünite üretim yapılacağı açıklandı. Araçlarda 25 bini ise yurt dışına ihraç edilecekti. Araçtan 2023 yılına kadar toplamda 580 bin adet üretileceği söylendi. Sonra bu proje de rafa kaldırıldı.

Kasım 2014: Bakandan yerli otomobil için tarih

Dönemin Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık "2020 yılından önce Türkiye ve dünya yollarında yerli otomobili görmenin mümkün olacağına inancının arttığını" söyledi. Aynı yıl yerli otomobil üretimi yapacak firmalara 100 milyon liraya kadar destek verileceği de açıklandı.

Eylül 2015: İlk yerli otomobil prototipi görücüye çıktı

Yıllardır devam eden çalışmalar sonucunda, tasarım sızıntılarını engellemek adına etrafı görsel olarak yanıltıcı çıkartmalarla kaplanmış bir prototip ortaya çıktı. Bu prototip, hâlâ yerli otomobil dendiğinde akıllara gelen ilk görüntülerden birisi. Tasarım, Cadillac BLS isimli otomobile benzediği için çok eleştirildi. Dönemin bakanlarından Faruk Özlü, aracın 2020'ye kadar yollarda olacağını söyledi.

Tasarıma gelen eleştirilerin ardından Bakan Özlü, aracın Istanbul Autoshow'da kamuflajsız olarak karşımıza çıkacağını söyledi. Ancak söz konusu etkinlikte aracın kamuflajsız hali tanıtılmadı.

Ekim 2015: Hacettepe Üniversitesi tarafından tasarlanan %100 elektrikli yerli otomobil EVT-S1

EVT-S1 prototipi, 2015'te ortaya çıkan, belki de tüm zamanların en tutarlı yerli otomobil projeleri arasında gösteriliyordu. Üniversite bünyesinde destek alamayan projenin çıktıları, seri üretime geçemedi.

Şubat 2017: Yerli otomobil için yeni bir konsorsiyum kurulmaya başlandı

Bakan Faruk Özlü, Şubat 2017'de yerli otomobili üretmek için bazı sanayicilerle bir araya gelindiğini, yeni bir ortaklığın kurulacağını duyurdu.

Nisan 2017: Yerli otomobil için yeni iş modeliyle marka üretimi hedeflendi

Bakan Faruk Özlü, 2 ay sonra yeni bir iş modeli ile yeni marka oluşturmanın önemine değindi.

Temmuz 2017: Yerli otomobilin elektrikli olacağı ve 4 farklı modeli olacağı kesinleşti

Bakan Faruk Özlü, ilk yerli otomobilin %100 elektrikli motora sahip olacağını duyurdu. Yıl sonuna kadar aracın 500 kilometre menzile sahip olacağı ve 4 model ile üretileceği açıklandı.

Kasım 2017: Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu, bir diğer adıyla '5 babayiğit' belli oldu

Yıllar süren arayışın ardından Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding ortak bir girişimde bulundu. Yerli otomobil üretiminden bu 5 firma sorumlu oldu. Şirketin başına Gürcan Karakaş getirildi.

Şubat 2018: Yerli otomobil için yeni seri üretim tarihi açıklandı

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım, "Yerli otomobilin ilk örneğini 2019'da, seri üretimi 2020-2021'de bitirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.

Haziran 2018: Yerli otomobilin 5 model ile üretileceği açıklandı, otomobilin fiyat

Faruk Özlü, o dönem yaptığı açıklamada ‘’Otomobil B ve C segmentinde olacak. Orta, üst sınıfa hitap edecek bir otomobil tasarlıyoruz. 5 modelli bir yapı olacak. İlk önce spor modelini, SUV modelini göreceğiz. SUV modeli özellikle gençlerde ve ailelerde çok rağbet gören bir model.’’ dedi. Ayrıca fiyatının 2021 standartlarına göre değişebileceğini de belirtti.

Temmuz 2018: Yerli otomobili üretecek şirketin adı kesinleşti

5 babayiğit olarak bilinen şirketin kendi uzmanlık alanlarına göre yerli otomobil projesinde yer alması için çatı bir şirket kuruldu. Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak tescillendi.

Ekim 2018: Bir başka özel Türk şirketi, kendi yerli elektrikli araç modellerini tanıttı

Geno Otomobil olarak bilinen yerli bir firma, kendi elektrikli otomobili için bir prototip geliştirdi. Şirket, TM-100, TM-245 ve TM-480 adında 3 adet prototipi bulunuyor.

Aralık 2018: Yerli otomobil seri üretime geçince 2,5 milyon kişi istihdam edilecek açıklaması

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, "Yerli otomobil tüm parsellerde üretime geçilmesiyle birlikte istihdamın 2,5 milyon kişiye ulaşmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ocak 2019: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli otomobil sunumu

Erdoğan ile paylaşılan ve bilgilendirme yapılan yerli otomobil tasarımı, açıklamalara göre 2021'de seri olarak üretilecek. Tasarım 2019'un başında Erdoğan'dan olumlu tepkiler aldı.

Mart 2019: Elektrikli olacak yerli otomobil, aynı zamanda otonom da olacak

Türkiye Otomobili Girişim Grubu CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin otonom sürüş sistemlerine sahip olacağını açıkladı.

Mayıs 2019: Cumhurbaşkanına bir surum daha yapıldı.

Erdoğan'ın projedeki yavaşlıktan dolayı "Gerekirse yabancı yatırımcıyla görüşürüz" açıklamasının ardından projeyle ilgili kendisine bir sunum daha yapıldı.

Bakan Varank, yerli otomobilin üç boyutlu çizimlerinin tamamlandığını, 2019 sonunda ilk prototipi göreceğimizi açıkladı. Aracın seri üretim tarihi için de konuşan Varank, bu kez 2022 yılını işaret etti.

Haziran 2019: TOGG, kuruluş prosedürlerini tamamladı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. resmen kurulmuş oldu. Girişim bünyesinde bulunan 4 özel şirket, TOGG üzerinde yüzde 19'ar paya sahip olurken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yüzde 5 pay aldı. Ayrıca Bosch'un üst düzey yöneticilerinden Gürcan Karakaş, TOGG'un CEO'luk görevine getirildi.

Ağustos 2019: Yerli otomobilin maketiyle ilk sunum gerçekleştirildi:

Türkiye, tarihinin en önemli günlerinden bir tanesini yaşadı. Yerli otomobilin ilk maketi artık hazırdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıkoğlu'nun katılımıyla ilk gösterim, kamuoyuna kapalı bir şekilde yapıldı. Yani Türkiye'nin elinde ilk kez, yerli ve benzersiz bir otomobile ait bir model vardı.

Eylül 2019: TOGG genel merkezi taşındı

Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi, tarihin en önemli kuruluşlarından bir tanesine daha yer açtı. TOGG merkezi, Bilişim Vadisi'ne taşındı.

Aralık 2019: Tanıtıma günler kala...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobilin başında ilk pozunu verdi. Yüzler gülüyor, geri sayım sürüyordu. Aynı zamanda TOGG, resmi Twitter hesabından her gün yeni bir paylaşım yaparak heyecanı tırmandırdı. Dileyenler

Test sürüşleri İstanbul'da yapılan yerli otomobil, Gebze'deki TOGG merkezinde bugün tanıtılacak. Bakalım özelliklier, fiyatı, modelleri ne olacak... Dileyenler yerli otomobilin sahip olacağı teknolojileri öğrenmek adına buraya tıklayabilirler. Detaylardan haberdar olmak için takipte kalmanız yeterli, görüşmek üzere :)