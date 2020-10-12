Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobilde kullanılacak lityumun Türkiye'de üretileceğini açıkladı. Bakan Dönmez'e göre Türkiye, söz konusu giriş ile ilk kez lityum üretmiş olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli otomobil ve yerli otomobilde kullanılacak ekipmanlarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez’in açıklamalarına göre yerli otomobilin bataryasında kullanılacak lityum, ithal edilmek yerine Türkiye’de üretilecek.

“Türkiye’de ilk defa lityum üretimine başlayacağız. Pilot tesiste lityum üretimini sağlamış olacağız. Bu tesisten sonraki planımız daha yüksek kapasiteli bir tesis hayata geçirmek.” ifadelerini kullanan Bakan Fatih Dönmez, konuyla ilgili olarak TOGG ile de görüştüklerini belirtirken şu şekilde konuştu.

“Kendilerine, bataryada kullanılacak lityumun teminini yapabileceğimizi söyledik. 500 gram cevherden 0,1 gram lityum çıkaracağız. İthal ettiğimiz bir ürünü Türkiye'de üretir hale geleceğiz. Üretilecek lityum karbonatın tonu 20 bin dolar."

Yerli otomobilin üretileceği TOGG fabrikasının temel atma töreni, geçtiğimiz temmuz ayında gerçekleşmişti. Her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde fabrikanın 2021 sonu ya da 2022 başında faaliyete geçmesi, 2022 yılında da ilk TOGG modellerinin banttan inmesi bekleniyor.