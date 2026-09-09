Samsung, Avrupa'nın en değerli yapay zekâ girişimlerinden Mistral stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı.

Yarı iletken ve yapay zekâ donanımları alanındaki yatırımlarını hızlandıran teknoloji devi Samsung, Avrupa'nın en önde gelen ve en değerli yapay zekâ girişimi Mistral ile stratejik bir ortaklık kurduğunu açıkladı. İki şirket tarafından yapılan resmi duyuruya göre Samsung Electronics, Mistral’in 3 milyar euroluk yatırım turuna liderlik ederek şirketten stratejik bir hisse satın aldı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Gerçekleştirilen bu son yatırım turuyla birlikte Fransız yapay zekâ girişimi Mistral’in toplam piyasa değeri 21 milyar euroya (yaklaşık 24,4 milyar dolar) ulaştı. Peki bu iş birliği kapsamında neler yapılacak?

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Samsung, Mistral’in yapay zekâ teknolojilerinden yararlanacak

Samsung’un Mistral’e tam olarak ne kadarlık bir finansal kaynak aktardığı resmi olarak açıklanmamış olsa da bu adımın uzun vadeli bir teknolojik iş birliğini desteklemeyi amaçladığı belirtiliyor. Yapılan anlaşmanın teknik boyutunda, yapay zekâ modellerinin doğrudan üretim tesislerine uygulanması yer alıyor.

Samsung, Mistral'in amiral gemisi olan büyük dil modeli "Mistral Large" da dahil olmak üzere gelişmiş yapay zekâ teknolojilerini yarı iletken çip operasyonlarına entegre edecek. Ortaklığın temel odağı ise yarı iletken altyapısı için özel olarak optimize edilmiş, kurum içi yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi olacak.

Mistral modellerini gerçek dünya çip üretim süreçlerine uygulamayı planlayan Samsung, bu sayede yarı iletken fabrikalarındaki karmaşık zorlukların üstesinden gelmeyi hedefliyor. Şirket, yapay zekâ desteğiyle çip kusurlarının erken tespiti ve üretim ekipmanlarının optimizasyonu gibi kritik süreçleri otomatikleştirecek. Tüm bu süreçlerin optimizasyonu; çip geliştirme döngülerini hızlandırmanın yanı sıra, üretimdeki hassasiyeti artıracak.