2025 itibarıyla yeşil ve gri pasaportluların AB'ye girişi için seyahat izni uygulaması geleceği konuşuluyordu. Ancak AB'nin açıklamalarına bakıldığında bunun doğru olmadığı görüldü.

Yeni yılla birlikte pasaport ve vize konusunda da değişiklikler göreceğimiz konuşuluyordu. Öyle ki iddialarda memur gibi meslek gruplarına verilen ve vize almaya gerek kalmadan seyahat edilmesine olanak tanıyan yeşil pasaport sistemi bu yıl önemli değişikliklerle karşı karşıya kalacağı belirtilmişti. Biz de bunun doğru olmadığını göstermek istedik.

İddiaya göre Avrupa, 2025’in ilk yarısında AB Seyahat ve Yetkilendirme Sistemi’ni (ETIAS) yürürlüğe sokacaktı. Bu sistemle birlikte artık yeşil ve gri pasaport sahipleri direkt vizesiz giriş yapamayacak, bir onay almaları gerekecekti.

Seyahat izni uygulaması geleceği söylentisi ülke gündemine oturmuştu

İddialarda yeni uygulamanın AB ülkeleri ve İzlanda, Norveç ve Lichtenstein gibi yerlerde geçerli olacağı belirtilmiş, yeşil ve gri pasaportluların seyahat öncesinde ETIAS sistemine kayıt olması gerekeceği söylenmişti. Sonrasında da bir form doldurulması ve 7 euro'luj bir ücretin ödenmesi gerekeceği aktarılmıştı.

Devamında inceleme yapılacak ve kişiye onay veya ret verilecekti. Hızlıca sonuçlanan inceleme sonucunda onay alanların seyahat edebileceği, ret alanların ise ülkelere alınmayacağı da gelen bilgiler arasındaydı Güvenlik için çıkarıldığı söylenen bu uygulamada başvuruların %95 civarının onay alacağı da söyleniyordu. Yani bir güvenlik sorununuz yoksa ve yeşil pasaportunuz varsa muhtemelen hiçbir problem yaşamayacaktınız.

Ancak haber doğru değil

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen bu bilgi doğru değil. Öyle ki AB'nin sitesi üzerinden paylaşılan bilgilere baktığımızda, ETIAS seyahat izni gereken ülkeler arasında hem Türkiye'nin yer almadığını hem de özel pasaportları kapsamadığını görüyoruz. Yani ülkemizde bu uygulamanın yapılacağına dair hiçbir bilgi bulunmuyor.