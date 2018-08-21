Kanada’daki bir balıkçı kulübesinin yakınlarında, son zamanların en tuhaf videolarından birisi kaydedildi. Görüntülerde bir köpek türü olduğu anlaşılan siyah ve iri canlının, aslında 2.1 metre yüksekliğe sahip bir kurt olduğu söyleniyor.

Kanada’nın bir balıkçı köyü olan Saskatchewan bölgesinde 2.1 metre gövde yüksekliği olduğu söylenen son derece büyük bir kurdun görüntüleri kaydedildi. Görüntülerde, sahipli olan beyaz ve sıradan bir köpek, siyah kurdu zeminde yatarken görüyor ve havlamaya başlıyor. Bu sırada görüntüleri kaydeden telefonun sahibi çalılıkların içindeki siyah hayvana odaklanmaya çalışıyor.

Kısa süre sonra zeminde duran siyah kurda yaklaşan beyaz köpek, kurdun bir anda ayağa kalkmasıyla neye uğradığını şaşırıyor ve kaçmaya başlıyor. Bu sırada görüntüyü çeken kişi, kısa süre de olsa siyah kurdu yakalamayı başarıyor. Beyaz köpeğin havlamaları ise korku dolu çığlıklara dönüşüyor.

Görüntülerin tamamı şu şekilde:

Görüntüleri çeken kişi, uzaktan iki hayvana da bağırmaya ve muhtemelen onları ayırmaya çalışıyor. Ne yazık ki beyaz köpeğe ne olduğu görüntülerden anlaşılmıyor. Görüntüler, aslında 18 Haziran’dan bu yana internette dönüyor. O vakitten bu yana ne çeken kişiden ne de bölgedeki yetkililerden resmi bir açıklama yok.

Bu eksiklikler dolayısıyla görüntülerin sahte olması ihtimali de akıllara geliyor. 2.1 metre uzunluğunda olduğu tahmin edilen canlının, ortalama olarak 1.8 metre boyunda olan yetişkin atlardan daha uzun olduğu detayı oldukça ürkütücü.