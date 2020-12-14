Yılbaşında 4 Gün Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Buna göre yılbaşı gecesinden itibaren 4 günlük kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında alınan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve kapsamının genişletildiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı, alınan yeni sokağa çıkma yasağının kapsamını açıkladı. Alınan yeni karar göre yılbaşı gecesinden itibaren 4 gün boyunca tam kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Yılbaşı gecesinden itibaren 4 gün boyunca sokağa çıkma yasağı

Alınan tedbirlerle birlikte dünyanın birçok yerine göre Türkiye'deki hasta ve vefat sayısının azaldığını söyleyen Erdoğan, "Elden edinilen kazanımların güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 5.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi.

Ayrıca dünyadaki aşı gelişmeleri ve Türkiye'deki aşı çalışmalarıyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışından edinilen aşının en kısa zamanda halka sunulacağını söyledi. Erdoğan, ayrıca bahar aylarında da yerli aşıya kavuşulacağını belirtti.

Koronavirüsle ilgili gelişmeler hakkında da konuşan Erdoğan, "Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın çoğunun bizden daha kötü durumda olması Türkiye'nin salgınla mücadelede geride değil tam tersine ilerde olduğunun işaretidir. İnşallah bu mücadelemizi de başarıyla neticelendirecek, aydınlık geleceğimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Şu an koronavirüs salgının dünya genelindeki durumuna bakıldığında 72 milyondan fazla insana bulaştığı ve 1,6 milyondan fazla insanı öldürdüğü görülüyor. Türkiye ise açıklanan 1,8 milyon vaka sayısıyla dünyada en çok vakanın görüldüğü 6. ülke konumunda bulunuyor. Türkiye, vefat sayısına bakıldığındaysa en çok can kaybının yaşandığı 19. ülke olarak görülüyor.