Yılbaşı yaklaşırken bazılarımızı, sevdiklerimize ne hediye alacağımız konusunda tatlı bir telaş sarar. Hediye aramaya başladıysanız değerlendirebileceğiniz ve karşınızdaki mutlu edecek bazı tavsiyelerimiz var.

Hediye vereceğiniz kişinin zevklerini biliyorsanız işiniz daha kolay olabilir ama seçmekte zorlanıyor, hangisinden mutlu olacağını bilmiyorsanız önerilerimize kulak verebilirsiniz.

Değer verdiğiniz kişileri yeni yılda da mutlu etmek istiyorsanız sizi böyle alabiliriz.

Her zaman kullanılacak hediye arayanlar için Huawei Band 8

Akıllı bileklik bakarken hem farklı donanımlara sahip olsun hem de uygun fiyatlı olsun diyorsanız Huawei Band 8 modelini inceleyebilirsiniz. Uyku izleme ve kondisyon takibi özellikleri ile daha sağlıklı bir yaşam sürülmesine yardımcı olan bu akıllı saat, iOS ve Android telefonlara uyumu ile de herkesin tercihi.

Uzun pil ömrü de sunan Huawei Band 8’i incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Üşüyen kişilere düşünülmüş hediye arayanlara Cotop El Isıtıcısı

Malum yılbaşından sonra da soğuk havalar ile karşılaşacağız. E bu durumda da eğer çok üşüyen birisine hediye almak istiyorsanız el ısıtıcısından başkasına bakmanıza gerek yok. 20 saate kadar pil ömrü ile sevdiklerinizin içi de ısınacak.

Cotop El Isıtıcısı aynı zamanda farklı ısı ayarı da sunuyor. İkili olmasının avantajını da yaşayabilirsiniz. Çocuğunuza veya eşinize verebileceğiniz gibi sevgilinizle de paylaşabilirsiniz.

Soğuk kış günlerinin fiyatı ile de el yakmayan ürünü Cotop El Isıtıcısı’na buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sabahları bir türlü uyunamayanlara belki de tek çözüm Rocam çalar saattir.

Derin uyuyanlar için tasarlanmış bu çalar saat, apartmandakileri bile uyandıracak güçte. İşitme engelli ve yaşlılar için de tercih edilebilecek Rocam çalar saat, sesi ile uyandıramadığını titreşimi ile uyandırıyor.

Ayarlanabilir parlaklık ve ayna ekranı ile hediye edeceğiniz kişilerin yaşam alanlarına şıklık da katabilirsiniz.

Ürünü incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Vintage ürün sevenlerin hoşuna gidebilecek Mersoco bluetooth pikap

Plak dinlemekten zevk alanlara teknolojiye ayak uydurmuş bir pikap hediye edebilirsiniz. Akıllı telefonlar, iPod'lar, MP3 çalarlar ve diğer dijital ses cihazlarından müzik çalmak için jak girişi de bulunan pikap, çanta boyutu ile kolay taşıma imkânı da sunuyor.

Ürün detaylarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Samsung Freestyle 2. nesil projeksiyon cihazı ile her yerde film izleme imkânı sunabilirsiniz.

Dev gibi bir ekranda oyun oynama veya film izleme tutkusu bulunanlara kolay taşınan projeksiyon cihazı olarak farklı hediye kategorisinde çıtayı yükseltebilirsiniz.

Otomatik kurulum sunan bu cihaz, etkileyici ses deneyimi de sunuyor.

Cihazı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yanından su şişesini ayırmayanlara alınacak bir hediye: LARQ Bottle Movement kendini temizleyen çelik su şişesi

Su şişelerinin bazıları maalesef bir süre sonra koku yapıyor. Sürekli su içen bir kişiye bu hediyeyi alarak bakteri ve virüslerden arınmış su içmesine yardımcı olabilirsiniz.

Her iki saatte, tek tuşla kendini temizleyen LARQ Bottle, şarj edilebilir özelliği ile de avantaj.

Farklı bir hediye almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Film gecelerinin zevkini ikiye katlayacak Karaca Retro Popcorn mısır patlatma makinesi

Film sevdalıları mısır patlatma makinesi ile keyifli geceler geçirecektir. Yağsız ve tuzsuz da mısır patlatan cihaz ile sağlıklı atıştırmalık yapmak da mümkün. Sevdiklerinizle beraber film seçerken mısır patlatabilir, 5 dakika sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Tabii bunun için hediye aldığınız kişiye film izlemeye gitmelisiniz.

Retro mısır patlatma makinesini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Kitap kurtlarına daha iyi bir hediye düşülünemez: Dan Brown - Dijital Kale

Hediye alacağınız kişi gizem ve gerilim konulu kitapları okumaktan zevk alıyorsa eminiz ki kütüphanesinde mutlaka bir Dan Brown kitabı vardır. Eğer hâlâ Dijital Kale'yi okumamışsa yeni yıldaki kitap okuma hedefine katkıda bulunabilirsiniz. Dan Brown kitapları deyince akla gelen "Başlangıç" ve "İhanet Noktası" seçeneklerini de değerlendirebilirsiniz.

En güzel hediye seçeneklerinden biri olan kitaba karar kılıp seçiminizi Dan Brown'dan yana kullanacaksanız buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Yılbaşı teması mumlar sayesinde sevdiklerinizin havasını değiştirin: Ganbaro 4'lü Kokulu Mum Seti

Doğal soya mumundan yapılan bu mum seti siyah duman olmadan yandığı gibi tatlı çiçek kokuları ile bambaşka bir atmosfer yaratıyor. Hem dekoratif hem kullanışlı mum seti sayesinde sevdiklerinize farklı ve kullanışlı bir hediye alabilirsiniz.

Uzun yanma süresi bulunan mumları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

IMDb En İyi 100 Kazıkazan Film Posteri ile film izlemek daha eğlenceli

Bazen film seçmek oldukça zor olur ve kararsızlıktan hiçbir şey izlemeden televizyon kapatılır. Eğer film izlemeyi seven ve tavsiyeye ihtiyacı olan arkadaşlarınız varsa IMDb'nin en iyi 100 filminin yer aldığı bu posteri hediye edebilirsiniz.

Size de referans olabilecek film posterini satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yoğun iş temposunda bile hep sizi hatırlatacak bir hediye arıyorsanız Maleden yeniden doldurulabilir özellikli not defteri alabilirsiniz

Yeni yıl yeni başlangıçlarda demekse bu günlük ile sevdiklerinizin hayatına yeni sayfa açabilirsiniz. Dış tasarımı ile oldukça beğeni toplayan bu defterin bir diğer özelliği ise yeniden doldurulabilir olması.

Hem iç tasarımını incelemek hem de satın almak istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.

Ve son tavsiye de "Keşke bana da alan olsa." diyeceğim bir hediye: Anatolian Argentina Theatre 3000 parça puzzle

Sabahlara kadar masa başından kalkmadan puzzle yapan bir tanıdığınıza hediye alacaksanız emin olun başka bir hediye düşünmenize gerek yok. Seçtiğimiz puzzle görseline bakınca "Çok zor değil mi?" diye düşünebilirsiniz ancak puzzle aşıkları için en zevklisi de zor puzzle'ı kısa sürede bitirmektir.

Argentina Theatre temalı bu puzzle'ı satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

#affiliate #işbirliği

Hediye önerilerinin yer aldığı diğer içeriklerimizi de inceleyebilirsiniz: