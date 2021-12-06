Yıldız Teknik Üniversitesi Multidisipliner İnovasyon Teknolojileri Kulübü ve Veri Bilimi Topluluğu ortaklığında üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Zirvesi başladı.

Hem kariyer fırsatlarıyla dolu bir etkinlikte yer alarak kariyer planlamalarına erkenden başlamak hem de sektörel gelişiminize katkı sağlayacak bir etkinlikte yer almak ister misiniz? Cevabınız evetse kaçırmamanız gereken bir etkinlik var.

5 Aralık tarihinde başlayan ve bugün gerçekleşen oturumun ardından 10-11 Aralık tarihlerinde devam edecek olan Yapay Zeka ve Veri Bilimi Zirvesi, öğrencilere, üniversiteye hazırlanan gençlere ve sektöre ilgili mezunlara dolu dolu bir program sunuyor.

Staj imkanları, etkinlikler ve daha fazlası:

5 ve 6 Aralık’taki workshoplarla işin mutfağına girme imkânı bulan katılımcılar etkiniğin bir nevi ikinci ayağı olacak olan 10-11 Aralık’ta da yapay zeka ve veri biliminin trendlerini, sektör bazlı uygulamalarını uzmanlarından öğrenip iş veya staj imkanları yakalayabilecekler.

Katılımcılar ayrıca 15 Aralık’ta da mülakat simülasyonuna girmeye hak kazanan sınırlı sayıda kişiden biri olarak iş hayatına hazırlanma fırsatı bulacak. 10 Aralık’taki konuşmalar fiziksel olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Tarihi Hamam’da yapılacak ve etkinliğin tamamı bu alana ilgi duyan lise, üniversite öğrencileri ve mezunlara açık. Sertifikalı ve ücretsiz olan bu etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kaydolmak için buraya tıklayabilirsiniz.