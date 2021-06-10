ÖSYM, YKS 2021 İçin Sınav Giriş Belgelerini Erişime Açtı

ÖSYM, milyonlarca öğrencinin kariyerinin temelini atacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın giriş belgelerini yayınladı. ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) üzerinden görüntülenebilen giriş belgelerinin, sınava giriş sırasında ibraz edilmesi gerekecek.

Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek olan "Yükseköğretim Kurumları Sınavı" (YKS) ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. ÖSYM, öğrencilerin sınav giriş belgelerini erişime açtı. Kurumun internet sitesinden ulaşılabilen giriş belgelerinin, sınava giriş esnasında ibraz edilmesi gerekecek.

Üniversite sınavına girecek öğrenciler, ÖSYM'nin "Aday İşlemleri Sistemi" (AİS) sayfasında yer alan ilgili bölümü kullanarak sınav giriş belgelerine ulaşabilecekler. Bu arada, en fazla 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın her oturumu için farklı sınav giriş belgelerinin oluşturulduğunu belirtelim.

YKS giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Buradaki bağlantıyı kullanarak ÖSYM AİS'e ulaşın.

bağlantıyı kullanarak ÖSYM AİS'e ulaşın. Sınav/Tercih Adı bölümünde "2021 - YKS", İşlem Tipi bölümünde ise " Sınava Giriş Belgesi Dökümü " yazan seçeneğe tıklayın.

" yazan seçeneğe tıklayın. " Sınav Giriş Belgelerini Gör " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. T.C. Kimlik No. ile ÖSYM AİS için oluşturduğunuz şifreyi girerek " Giriş Yap " butonuna tıklayın.

ile ÖSYM AİS için oluşturduğunuz şifreyi girerek " " butonuna tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada kayıt yaptırdığınız her oturum için belge görüntülemesi yapın.

yapın. Bu belgenin basılı çıktısını alıp, sınav gününde yetkililere göstermeniz gerektiğini unutmayın.

Not: ÖSYM AİS sistemi için oluşturduğunuz şifreyi hatırlamıyorsanız, ÖSYM AİS'in ana sayfasında yer alan "e-Devlet ile Giriş Yap" butonunu da kullanabilirsiniz. Eğer bu yöntem ile sınav giriş belgelerinize ulaşacaksanız, yapmanız gereken işlemler şöyle;

Buradaki bağlantıyı kullanarak ÖSYM AİS'e ulaşın.

bağlantıyı kullanarak ÖSYM AİS'e ulaşın. " e-Devlet ile Giriş Yap " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. T.C. Kimlik No. ile e-Devlet için oluşturduğunuz şifreyi girerek " Giriş Yap " butonuna tıklayın.

ile e-Devlet için oluşturduğunuz şifreyi girerek " " butonuna tıklayın. Yönlendirildiğiniz sayfada " Başvurularım/Tercihlerim " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. " 2021 - YKS " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Sayfanın üst kısmında " Sınava Giriş Belgesi " bölümünü göreceksiniz. O kısma tıklayın.

" bölümünü göreceksiniz. O kısma tıklayın. Her oturum için sınav giriş belgenizi indirdikten sonra yazılı çıktı almayı unutmayın.

YKS 2021 ne zaman?

ÖSYM Sınav Takvimi'nde yer alan bilgilere göre YKS 2021 tarihleri şöyle olacak;

Temel Yeterlik Testi (TYT): 26 Haziran Saat: 10.15 (135 dakika sürecek)

(TYT): 26 Haziran Saat: 10.15 (135 dakika sürecek) Alan Yeterlik Testleri (AYT): 27 Haziran Saat: 10.15 (180 dakika sürecek)

(AYT): 27 Haziran Saat: 10.15 (180 dakika sürecek) Yabancı Dil Testi (YDT): 27 Haziran Saat: 15.45 (120 dakika sürecek)

NOT: TYT ve AYT için sınav binasına girişin saat 10.00'dan sonra mümkün olmayacağını hatırlatırız.