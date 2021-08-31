Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, elde ettikleri başarılarıla birlikte sosyal medyada birbirinden eğlenceli paylaşımlar yapmaya başladı.

4 milyondan fazla öğrencinin katılım sağladığı YKS sonuçları bugün belli oldu. Kimi öğrenciler emeklerinin karşılığını alabilirken, kimi öğrenciler de sonuçların ardından hayal kırıklığı yaşadı.

Önümüzdeki birkaç sene boyunca hangi üniversitede okuyacağını öğrenenler, istediği bölüme yerleşemeyip bir sonraki sene daha hazırlıklı bir şekilde tekrardan sınava girmek isteyenler gibi on binlerce öğrenci, YKS sonuçları ile ilgili düşüncelerini sosyal medyada komik bir dille paylaşmaya başladı. Dilerseniz YKS ve açıklandı etiketi altında yapılan paylaşımlara daha yakından bakalım.

YKS ve Açıklandı etiketi altında yapılan komik paylaşımlar: