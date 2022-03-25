Dünyanın en popüler video platformu olan YouTube bazen mobil uygulamada ya da mobil ve masaüstü internet tarayıcısında açılmayabiliyor. Video yüklenmiyor sorunu olarak da geçen bu durum çoğu zaman kullanıcı kaynaklıdır. Gelin YouTube açılmıyor sorunu nasıl çözülür bakalım ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

Yemeğinizi hazırladınız ve YouTube’da güzel bir video izleyerek yemek istiyorsunuz. Mobil uygulama ekranı bir türlü gelmiyor, mobil internet tarayıcısı bir türlü yüklenmiyor, bilgisayara bakayım dediniz aynı, YouTube açılmıyor. YouTube açılmıyor sorununa neden olabilecek pek çok farklı neden vardır. Bu nedenler cihazdan cihaza değişiklik gösterir ama çoğu zaman bu sorun tamamen kullanıcı kaynaklıdır.

YouTube açılmıyor sorununun kullanıcı kaynaklı olması aslında iyi bir şey çünkü sorunun kaynağını tespit ederek çözüm için uygulayabileceğiniz farklı yöntemler var. Elbette, bazı videolar özel olarak ülkemizde yasaklanmış olabilir, bunları ayrı tutalım. Gelin YouTube açılmıyor sorunu nasıl çözülür yakından bakalım ve sorunun çözümü için uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemleri görelim.

YouTube açılmıyor sorunu nedir?

Mobil uygulamadan, mobil internet tarayıcısından ya da masaüstü internet tarayıcısından YouTube video platformunu açmaya çalışıyor ancak bir türlü ana sayfayı açamıyorsanız bu durum YouTube açılmıyor sorunu olarak adlandırılır. Video sayfalarını açamıyorsanız bu durum o sayfa kaynaklı olabilir ancak YouTube açılmıyor sorunu daha çok ana sayfaya ulaşamama durumunu ifade eder.

YouTube açılmıyor sorunu neden olur?

YouTube açılmıyor sorununun ilk ve en yaygın görülen nedeni internet bağlantısıdır. Dolu bir tarayıcı belleği, güncel olmayan mobil uygulama, güncel olmayan işletim sistemi ve cihaz ayarlarındaki hatalar sık görülen nedenler arasındadır. Nadir görülse bile Google sistemi ya da YouTube sunucuları çökmüş olabilir. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz çökme olduğunda biz size söyleriz.

YouTube açılmıyor sorunu nasıl çözülür?

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin.

İnternet bağlantınızı kontrol edin. Yöntem #2: Sayfayı yenileyin.

Sayfayı yenileyin. Yöntem #3: Tarayıcıyı ya da mobil uygulamayı kapatıp açın.

Tarayıcıyı ya da mobil uygulamayı kapatıp açın. Yöntem #4: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin. Yöntem #5: YouTube mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun.

YouTube mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun. Yöntem #6: İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun.

İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun. Yöntem #7: Cihaz ayarlarınızı kontrol edin.

Cihaz ayarlarınızı kontrol edin. Yöntem #8: VPN kullanıyorsanız kapatın.

VPN kullanıyorsanız kapatın. Yöntem #9: Detaylı bir virüs taraması yapın.

Detaylı bir virüs taraması yapın. Yöntem #10: Farklı cihazlar üzerinde YouTube’u açmaya çalışın.

Yöntem #1: İnternet bağlantınızı kontrol edin:

YouTube açılmıyor sorununun ilk ve en yaygın görülen nedeninin internet bağlantısı olduğunu söylemiştik. Cihazınız internete bağlı görünse bile aslında tam olarak bağlantı sağlanmamış olabilir, zayıf bir internet bağlantınız varsa kopmalar yaşanıyor olabilir ya da yeni bağlandıysanız henüz cihaz hazır olmayabilir. Farklı internet siteleri ve mobil uygulamalar açmayı deneyin.

Yöntem #2: Sayfayı yenileyin:

İnternet bağlantınızı kontrol ettiyseniz ve farklı intenret sitelerini ve mobil uygulamaları açabiliyorsanız sayfayı yenileyin. Belki tam bağlanmak istediğiniz anda YouTube sunucularında yaşanan bir yoğunluk nedeniyle YouTube açılmıyor sorunu ortaya çıkmış olabilir. Yenileme işlemini birkaç kez tekrarlayabilirsiniz.

Yöntem #3: Tarayıcıyı ya da mobil uygulamayı kapatıp açın:

Sayfa yenilemenize rağmen YouTube açılmıyor sorunu devam ediyorsa mobil internet tarayıcınızı, mobil uygulamanızı ya da masaüstü internet tarayıcınızı kapatın. Bir süre kapalı tutun. Açtıktan sonra da bir süre bekleyin ve YouTube’a ulaşmaya çalışın. Kapatıp açma işlemi çoğu zaman çözüm sunacaktır.

Yöntem #4: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin:

Masaüstü internet tarayıcınızda ya da mobil internet tarayıcınızda YouTube açılmıyor sorunu yaşıyorsanız tarayıcı önbelleği dolu olabilir. Tarayıcınızın Ayarlar sayfası üzerinden önbellek temizliği yapabilirsiniz. Android işletim sistemine sahip cihazlarda YouTube mobil uygulamasının da önbelleğini silebilirsiniz.

Yöntem #5: YouTube mobil uygulamasının güncel olduğundan emin olun:

Yalnızca birkaç saniye sürecek basit bir işlem olmasına rağmen pek çok kullanıcı mobil uygulamalarına gelen güncellemeleri takip etmiyor ve takip etmemekle kalmayıp, otomatik olarak güncellenmesine de izin vermiyor. Güncellemeler, mobil uygulamada var olan ufak hataları düzeltecektir. Bu nedenle mobil uygulamanızın güncel olduğundan emin olun.

Yöntem #6: İşletim sisteminizin güncel olduğundan emin olun:

Mobil uygulama güncellemeyen pek çok kullanıcı işletim sistemini de güncellemiyor. Windows için bu tür bir sorun olmaz ancak iOS ya da Android cihazınızın işletim sistemi güncel değilse kullandığınız mobil uygulamalar ile uyum sorunu yaratabilir ve YouTube açılmıyor sorunu gibi hatalara neden olabilir.

Yöntem #7: Cihaz ayarlarınızı kontrol edin:

Günümüzde pek olmuyor ancak hala bazı cihaz ayarları otomatik olarak yapılmıyor. Elbette bunlar arasında en önemlisi tarih ve saat. Bilgisayarınızın ya da mobil cihazınızın tarih ve saat ayarları güncel değilse mobil uygulama ile uyum sorunu olacaktır ve ortaya YouTube açılmıyor sorunu gibi hatalar çıkacaktır.

Yöntem #8: VPN kullanıyorsanız kapatın:

IP adresinizi gizleyerek çok daha güvenli bir internet deneyimi sunan VPN hizmeti, bazı durumlarda YouTube açılmıyor sorununa neden olabilir. Tarayıcı eklentisi olarak ya da mobil uygulama olarak kullandığınız VPN hizmetini kapatın ve tekrar YouTube’a ulaşmayı deneyin. Bu işlem çoğu zaman sorunu çözecektir.

Yöntem #9: Detaylı bir virüs taraması yapın:

Pek ihtimal verilmiyor ancak bilgisayarınıza ya da mobil cihazınıza bulaşmış bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım da YouTube açılmıyor sorununa neden olabilir. Belki internet bağlantınızı etkiliyor bile olabilir. Güvenilir bir antivirüs yazılımı kullanarak bilgisayarınızı detaylı bir virüs taramasından geçirin. Temizlik sonrası tekrar YouTube’u açmaya çalışın.

Yöntem #10: Farklı cihazlar üzerinde YouTube’u açmaya çalışın:

Tüm çözüm yöntemlerini denediyseniz ve YouTube’a ulaşmak için tüm alternatifleri kullandıysanız bir de farklı bir cihazdan açmaya çalışın. Eğer farklı bir cihazda açılıyor ancak siz hala YouTube açılmıyor sorunu yaşamaya devam ediyorsanız cihaz üreticinizin teknik servisi ile iletişime geçmelisiniz. Sorun internet kaynaklıysa internet servis sağlayıcınızla iletişime geçmelisiniz.

Dünyanın en popüler video platformu YouTube açılmıyor sorunu nasıl çözülür sorusunu yanıtladık ve farklı cihazlarda uygulayabileceğiniz çözüm yöntemlerinden bahsettik. Eğer cihaz, sunucu ya da internet kaynaklı geniş çapta bir sorun yoksa listelediğimiz yöntemlerden biri mutlaka sorunu çözecektir.