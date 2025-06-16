YouTube, akıllı televizyon ve chromecast cihazları için yeni bir reklam seçeneğini test etmeye başladı. Bu yeni reklam seçeneği, bazı kullanıcıların canını sıkacak gibi görünüyor.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube, uzun zamandır reklamlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapıyor. Gelen son haberler, şimdi bunlara bir yenisinin daha eklendiğini düşündürüyor. YouTube'u akıllı televizyonunda veya chromecast cihazı üzerinden televizyona yansıtarak izleyen kullanıcıların, çok yakında can sıkıcı bir durumla karşılaşmaya başlayacaklarını gözler önüne seriyor.

Edinilen bilgilere göre YouTube, içerik üreticilere yeni bir Google Ads reklam seçeneği sunmaya başladı. Henüz beta aşamada olan yeni reklam seçeneği, bir videoya 16 ila 30 saniye aralığında atlanamayan reklamlar eklenmesini sağlayacak. Kullanıcılar, bu reklamları televizyonlarında görecekler.

YouTube'daki yeni reklam seçeneği böyle görünecek

Reklam verenler, YouTube'un beta kapsamda sunmaya başladığı yeni reklam seçeneğinde kullanıcılara 30 saniyeye kadar reklam gösterimleri yapabilecekler. Marka bilinirliğini artırmak, yeni ürünleri tanıtmak ve kullanıcıyı bunaltmadan reklam hedefine ulaşmak, bu yeni özellikle mümkün olacak.

Tabii bu özellik, sadece YouTube'u ücretsiz olarak kullanan tüketicileri etkileyecek. YouTube Premium aboneleri, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da platformda reklam görmeyecekler. Bakalım ücretsiz kullanıcıların YouTube'daki yeni reklamlara yönelik tepkileri nasıl olacak...