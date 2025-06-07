YouTube'un müzik hizmeti YouTube Music'te artık reklamlar sadece kulaklarınıza değil, gözlerinize de hitap edecek.

YouTube Music ücretsiz kullanıldığında şarkılar arasında reklam çıkarıyor ama bu reklamlar şu ana dek sadece kulağımızı etkiliyordu. Artık reklamlar "Şimdi Çalıyor" ekranına yerleşiyor, böylelikle sadece kulağınıza değil gözlerinize de hitap ediyor.

Bazı kullanıcılar ile test edilen yeni gelişmeye göre artık müzik dinlerken şarkının kapağı ile kontrol tuşları arasında yeni bir reklam alanı oluşuyor. Bu alanda reklam verenin görseli, açıklaması, “Sponsorlu” etiketi ve bağlantısı yer alıyor. Hemen yanında ise "Şimdi Satın Al" gibi dikkat çekici butonlar bulunuyor.

YouTube Music'in görsel reklamları böyle görünüyor:

Bu yeni reklam biçimi, Google’ın daha önce başka platformlarda da kullandığı standart reklam düzenine benziyor. Görünen o ki, YouTube Music'in “Şimdi Çalıyor” ekranı artık bu tarz reklamlara ev sahipliği yapacak ve bu reklamlar da bu yeni tasarımın bir parçası olacak.

Şimdilik bu yeni düzenin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı belirsiz ancak bu formülü YouTube Music'in en büyük rakibi Spotify uzun zamandır uyguluyor ve YouTube Music'e de gelmesi kaçınılmazdı.