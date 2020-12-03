Acun Ilıcan'nın hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programına 2010'da 'konuk olan' Türkiye’ye adını duyuran Bilal Göregen, bir süredir YouTube’a düzenli olarak video yüklüyor, ürettiği içerikler dünya çapında viral oluyor. YouTube ise kendisinin başarısını resmi Instagram hesabından bir paylaşım yaparak kutladı.

Bilal Göregen, 28 Aralık 2018’de YouTube’a bir video Otomania’nın levan Polkka isimli fenomen şarkısını darbuka ile çalıp mırıldandığı ilk video; adeta 20 yıl süren 2020’ye rağmen insanlığın pozitif kalma çabasını simgeledi.

Göregen’in orijinal videosu üzerine kedi GIF’i eklenip Reddit ve 9gag gibi platformlarda da viral olmaya başladı. Hatta “Cat Vibing” adında bir akımın başlamasına neden oldu. Aldığı destekle bu durumu değerlendiren Göregen, 1 Kasım 2020’de montajlı videoyu kendi kanalından paylaşınca 17 milyon görüntüleme ve 1 milyon 100 binden fazla beğeni aldı.

YouTube Bilal Göregen’i resmi Instagram hesabından paylaştı:

Insatgram’da 26,4 milyon takipçisi bulunan YouTube, paylaşımında önce Cat Vibing akımını başlatan montajlı videoya, ardından 2018’de yayınlanan orijinal videoya yer verdi. Açıklama bölümünden de herkesi Bilal Göregen’in kanalına yönlendirdi. Göregen’in 1 milyon abone barajına yaklaşan YouTube kanalı, bu destekle birlikte önemli bir kilometre taşını geride bırakacak gibi görünüyor.

Bilal Göregen’in YouTube’da en çok aratıldığı 10 ülke şu şekilde:

Doğal olarak Türkiye’nin başını çektiği bu listede, Kanada’nın ikinci sırada yer alıyor. Ardından benzer kültüre sahip Pakistan ve Bangladeş gibi Asya ülkeleri geliyor ve liste Avrupa’dan Hollanda ve İtalya ile devam ediyor. Yedinci sırada Malezya geliyor ve liste Hindistan, Fransa ve Endonezya ile son buluyor.

Bilal Göregen’in 2018’de yayınladığı orijinal videosu:

Cat Vibing akımını temsil eden montajlı video:

Cat Vibing akımının orijinal içeriğine sahip olmanın avantajını değerlendiren Bilal göregen, bir süredir fenomen şarkıları aynı şekilde montajlayarak YouTube kanalında yayınlıyor. Listesinde Game of Thrones jenerik müziğinden Shakira’nın Waka Waka şarkısına kadar, dünyanın konuştuğu parçalar yer alıyor.