YouTube’un Android uygulaması, içerik üreticiler için kullanışlı yeni bir özellik için test alanı olacak. Yakında YouTube, içerik üreticilerin karmaşık bir video gruplamasını engellemesi için ‘Bu videoda öne çıkan’ bölümünü ekleyecek.

Google, yeni güncellemelerinin ardından Android’de YouTube için yakında kullanıma sunulacak yeni bir değişiklik ortaya koydu. Yeni özellik ‘Bu videoda öne çıkan’ ile birlikte izleyicilerin, daha önceden izledikleri video gruplarının benzerlerini üreten video içerik üreticilerini bulması kolaylaşacak.

Görünüşe göre bu yeni özellik, içerik üreticisi dâhil olmadan otomatik çalışacak. YouTube, oluşturulan bağlantıya sahip bölüme kullanıcıların abone olmasının da mümkün olacağını belirtti.

Bu özellik, Android’de test edilecek:

Yeni içerik üreticileri keşfetmeyi ve kanallarına abone olmayı kolaylaştırmak için izlediğiniz videonun hemen altındaki ‘Bu videoda öne çıkan’ bölümü yer alacak. Videoda öne çıkan içerik ve içerik üretici kanalla bağlantılı olacak şekilde diğer içerik üreticileri kullanıcıların karşısına çıkacak.

Bu özellikten herkes faydalanamayacak:

YouTube, test sürecine çeşitli kategorilerde en çok aranan içerik üretici grubuyla başlayacak. YouTube Android uygulamasını kullanan izleyicilerin ise yalnızca küçük bir kısmı bu özelliği görecek. Birçok YouTuber’a göre bu özellik çok kullanışlı olacak çünkü yeni içerik üretirken arkadaşlarıyla beraber çalışanlar bu özellikten fazlasıyla yararlanacak.

İçerik üretirken başka arkadaşlarıyla çalışan YouTuberlar, benzer içerik üreticilerin ise yer almamasından şikâyetçiydi. YouTube’un bu konuda ise çalışmalar yaptığı biliniyordu fakat YouTube, bu tür bir sistemin düzenli ve karmaşa olmadan ilerlemesi için üstüne çalışılması gerektiğini söylemişti.

Şimdilik test sürecinde olan ve sadece belirli gruplar tarafından denenecek olan bu özellik, YouTube'u farklı bir mecra hâline getirebilir. Ne olursa olsun bir gerçek var ki YouTube, bu özelliği eninde sonunda piyasaya sürecek ve sonunda içerik üreticiler mutlu olacak.