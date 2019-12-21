YouTube Uygulaması Artık Uzaktan Kumanda İçeriyor

YouTube’un mobil uygulamasındaki ‘TV’de İzle’ moduna yeni bir özellik eklendi. Gelen güncelleme sayesinde artık televizyondaki YouTube uygulamasında gezinmek için telefonunuzu bir uzaktan kumanda gibi kullanabiliyorsunuz.

Son zamanlarda piyasaya sürülen akıllı televizyonların hemen hemen hepsi içerisinde YouTube uygulaması yüklü olarak geliyor. Bu şekilde yerinizden kalkmadan televizyonunuzun kumandası ile yapacağınız birkaç işlem ile YouTube uygulamasına girebiliyor ve istediğiniz gibi video izleyebiliyor veya müzik dinleyebiliyorsunuz. Televizyonlarımızda YouTube uygulamasının olması güzel olsa da televizyon kumandası ile bu uygulama içerisinde gezinmek biraz zor olabiliyor.

Google, akıllı telefonlardaki YouTube uygulamasının televizyondaki uygulama ile beraber çalışabilmesini sağlayan TV’de İzle özelliğini sunmuştu. Bu özellik sayesinde akıllı telefonlar ile televizyondaki uygulamaya video gönderebiliyordunuz ve videoları açabiliyordunuz. Akıllı telefondaki uygulama aynı zamanda YouTube’da açtığınız videonun sesini de ayarlayabilmenize imkân veriyordu ancak Google, YouTube’da gezinmeyi daha kolay hale getirecek bir adım daha attı.

Artık YouTube kendi uzaktan kumandasına sahip

YouTube uygulamasının Android platformundaki son güncellemesine göz atan geliştiriciler, yeni bir özellik buldular. YouTube 14.50.53 versiyonu, uygulamada daha kolay gezinebilmenizi sağlayacak ve kontrol kabiliyetini daha çok artıracak yeni bir uzaktan kumanda özelliği getirdiler. Akıllı telefonunuzdaki uzaktan kumanda sayesinde artık televizyon kumandanıza ihtiyaç duymadan televizyondaki YouTube uygulamasını kontrol edebileceksiniz ve bunu televizyon kumandasına oranla daha kolay yapacaksınız.

Google’ın YouTube’a getirdiği bu güncelleme çoğu kişiye ilaç gibi gelecek zira televizyon kumandası ile YouTube uygulamasında gezinmek bir süre sonra eziyete dönüşebiliyor. İstemeden ileri-geri gitmeler, videoyu geri saracağım derken yanlışlıkla komple bir sayfa geriye gitmeler gibi hatalar kimi insanları çileden çıkarabilen hatalarken Google bu duruma çok güzel bir çözüm bulmuş. Güncelleme, YouTube uygulamasını destekleyen tüm cihazlara aşamalı olarak geliyor.