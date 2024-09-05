YouTube, gençlerin izleyebileceği kilo ve dış görünüş ile ilgili videolara kısıtlama getiriyor.

YouTube, algoritmasında yaptığı değişiklikler ile birlikte gençlere yönelik, şiddet içermeyen agresiflik içeren ve fiziksel görünümle ilgili videoların gösterimlerini azaltıyor. Yeni blog gönderisinde YouTube, bu tür videoların "tek başına zararsız olabileceğini" ancak "bazı gençler için tekrar tekrar izlendiklerinde sorunlu olabileceğini" ifade etti.

Bu kısıtlamalar, genç kullanıcıların zararlı içerikleri zincirleme bir şekilde izlemelerine engel olmayı amaçlıyor. Yeni algoritma, bu tür videoların hepsini engellemiyor zira bu içerikler YouTube'un içerik yönergelerine uygun. Sosyal medya devinin blog gönderisinde “Gençler, çevrimiçi tükettikleri içerikte ideal standartlara dair tekrar eden mesajlar gördüklerinde, yetişkinlere göre kendileri hakkında olumsuz inançlar geliştirmeye daha yatkındır” ifadeleri kullanıldı.

Dünya genelinde geçerli olacak

Yeni algoritma kısıtlamaları dünya genelinde uygulanacak. Bu kısıtlamalar ile birlikte belirli fiziksel özellikler, kilo ve zindelik temalı videolar, başkaları ile karşılaştırma içerdiği veya belirli standartlar övdüğünde içerikler kısıtlanacak. Bu videolar arasında makyaj videoları ve belirli fiziksel özellikleri öven fitness videoları da yer alacak.

YouTube’un Gençlik ve Aile Danışma Komitesi Üyesi Allison Briscoe-Smith, “Sağlıksız standartları veya davranışları idealize eden içeriklerin daha sık gösterilmesi, potansiyel olarak sorunlu mesajları vurgulayabilir — ve bu mesajlar, bazı gençlerin kendilerini nasıl gördüğünü etkileyebilir. Karşılaştırmaların doğal olarak yapıldığı bir dünyada, bu koruma önlemleri gençlerin sağlıklı kalıplar geliştirmelerine yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.