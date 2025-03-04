The Information'dan YouTube'un TV sürümüne ilişkin önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, uygulama için yepyeni bir tasarım üzerinde çalışıldığı belirtildi. Yeni tasarım, YouTube'u Netflix'e yakınlaştıracak.

Dünyanın en popüler çevrim içi video platformu YouTube ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. The Information, YouTube'un TV sürümü için çok büyük bir tasarım değişikliği üzerinde çalıştığını iddia etti. Hazırlanan rapora göre YouTube'un TV sürümü, çok yakında tamamen yeni bir deneyim sunmaya başlayacak.

Henüz detaylandırılmamış olsa da YouTube için yapılacak çalışmalar, TV uygulamasının Netflix'e benzemesini sağlayacak. Ancak bundan fazlası olacak. Kaynaklara göre YouTube'un TV uygulaması, ana sayfada üçüncü taraf yayım hizmetlerinin ücretli içeriklerini de göstermeye başlayacak.

YouTube, bu hamle ile Netflix ile daha iyi rekabet edecek

YouTube'un TV sürümü için hazırladığı yeni özellik, Netflix ile olan rekabete yeni bir boyut kazandıracak gibi görünüyor. Aslında bu çok şaşırtıcı değil çünkü platform, yakın geçmişte bir açıklama yapmış ve en çok televizyonlarda kullanıldığını açıklamıştı. Yeni tasarımın sunacağı özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmesi açısından önemli olacak.

Bu arada; YouTube'un üçüncü taraf platformların içeriklerini hâlihazırda sattığını belirtelim. Bazı ülkelerde aktif olan "Filmler ve TV" bölümü, kullanıcıların Paramount Plus, Max ve Crunchyroll gibi platformlarda bulunan içeriklere ulaşmalarını sağlıyor. Tabii buradan da komisyon alınıyor. Ancak bu özellik pek çok kişi tarafından bilinmiyor. Bunların ana sayfaya taşınması, işleri kolaylaştırmış olacak.