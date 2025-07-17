İtalya'da retro oyun konsolu incelemeleri yapan bir YouTuber hakkında soruşturma başlatıldı. Ünlü YouTuber, sadece bu konsol incelediği için 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. Peki bu garip olayın açıklaması ne?

İtalya'da çok ilginç bir olay yaşandı. Bir YouTuber, retro oyunları barındıran bir el konsolunu incelediği için hapis cezası ile yargılanmaya başladı. İtalya'nin mali polis teşkilatı Guardia di Finanza tarafından başlatılan operasyon, YouTube'da içerik üretenler için kritik önem arz ediyor. Gelin hep birlikte bu garip meselenin detaylarına inelim.

Hakkında operasyon başlatılan isim, "Once Were Nerd" isimli kanalın içerik üreticisi. 2007 yılında kurulan kanal, daha çok oyunlar ve konsollar üzerine içerikler sunuyor. YouTuber'ın retro oyunlar için hazırlanan bir el konsolu olan Anbernic için yaptığı inceleme videosu ise operasyonun başlama nedeni oldu. Evine baskın yapılan YouTuber'ın telefonu ile 30'dan fazla konsola el konulmuş durumda.

YouTuber'ın tam olarak ne ile suçlandığı belli değil!

Yaşadıklarını anlatan Once Were Nerd, ne ile suçlandığını bile tam olarak bilmediğini ifade ediyor. Aslında bu şaşırtıcı değil çünkü İtalya yasalarına göre kolluk kuvvetlerinin soruşturmayı tamamlayana kadar suçlama hakkında açıklama yapma zorunlulukları bulunmuyor. YouTuber, Nintendo ve Sony'nin telif hakkıyla korunan materyallerin izinsiz çoğaltılmasından behsedildiğini söylüyor ancak kendisinin böyle bir şey yapmadığını ifade ediyor.

Peki İtalyan polisi durup dururken neden operasyon kararı aldı?

Buradaki meseleyi biraz detaylandırmak gerek. Anbernic gibi retro oyun konsollarının içerisinde önceden yüklenmiş ROM'lar bulunuyor. İşte bu ROM'lar, konsolu alan kişinin yüzlerce oyuna doğrudan ulaşabilmesini sağlıyor. Hatta Once Were Nerd, Anbernic incelemesi sırasında Nintendo ve Sony'nin geliştirdiği retro oyunları da gösteriyor. Soruşturmanın nedeni de tam olarak buymuş gibi görünüyor ancak burada tartışılması gereken husus, ROM yüklü konsol kullanmak yasa dışı ise bu ürünlerin satışına neden izin veriliyor?

3 yıla kadar hapis cezası alabilir

Soruşturmanın nasıl tamamlanacağı belli değil ancak Once Were Nerd, çok büyük olasılıkla İtalya Telif Hakkı Yasası'nın 171. maddesi kapsamında yargılanacak gibi görünüyor. YouTuber, yargılama sürecinin sonunda 3 yıla kadar hapis cezasına ek olarak para cezası da alabilir. Bakalım bu ilginç süreç nasıl tamamlanacak...