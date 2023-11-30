YouTube Music, kullanıcıların yıl boyunca en çok dinledikleri şarkı ve şarkıcıları gösteren "Özetiniz" bölümünü yayımladı. Spotify'ın Özet 2023'üne benzeyen Özetiniz bölümü, daha faklı bir deneyim sunuyor.

Geçtiğimiz gün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, dünyanın en popüler çevrim içi müzik ve podcast platformu Spotify'ın, "Özet 2023" listelerini yayımlandığından bahsetmiştik. Böylelikle kullanıcılar, yıl boyunca en çok dinledikleri şarkı ve şarkıcıları görme imkânı yakaladılar. Ayrıca Türkiye'de en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar da belli olmuş oldu.

Bugünse benzer bir hamle YouTube'dan geldi. Platform, YouTube Premium aboneliğinin bir parçası olan YouTube Music için "Özetiniz" bölümünü yayımladı. Tıpkı Spotify'ın Özet 2023 listeleri gibi hikâye formatında oluşturulan Özetiniz bölümü, YouTube Music aktivitenizin yıl boyunca nasıl olduğunu anlatıyor.

Özetiniz, yıl boyunca dinlediğiniz şarkılara göre ruh hâlinizi de gösteriyor

YouTube Music'in Özetiniz bölümündeki en ilgi çekici bölümlerden bir tanesi, yıl boyunca en çok dinlediğiniz şarkılara göre ruh hâlinizi anlatmış olması. Tabii bunun gerçeği ne kadar yansıttığı tartışmalı bir husus ancak Spotify'ın Özet 2023'ünden farklı bir deneyim sunulmuş oluyor.

YouTube Music'in sizin için hazırladığı hikâyelerdeki dikkat çeken özelliklerden bir tanesi, en çok dinlediğini şarkı ve şarkıcılara göre size özel bir albüm kapağı oluşturuyor olması. Albüm kapağı, favori şarkıcınızın albüm kapaklarında kullandığı renkler üzerinden yola çıkarak oluşturuluyor.

Spotify'ın yaptığı gibi YouTube Music'in Özetiniz bölümünde de en çok dinlediğiniz şarkıcıyla ilgili bilgiler görebiliyorsunuz. Bununla birlikte; en çok dinlediğiniz şarkı için de benzer istatistikler sunuluyor. Bu arada; YouTube'un sizin için oluşturduğu tüm hikâyeleri indirip, sosyal ağlarınızda paylaşabileceğinizi söyleyelim.

YouTube Music'in Özetiniz bölümünü incelemek isteyen okurlarımız, uygulamayı açtıktan sonra sağ üst kısımda bulunan profillerine tıklamalılar. Buradan da Özetiniz seçeneğine dokunun ve yıllık özetinizi görüntüleyin. Aynı sayfada, en çok dinlediğiniz şarkılardan oluşan bir çalma listesi de göreceksiniz.

Spotify'ın Özet 2023 listeleri ve Türkiye'den en çok dinlenen şarkı ve şarkıcılar listeleri için: