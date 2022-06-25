Dinlediğiniz müziklerden otomatik olarak oluşan YouTube oynatma listelerine yeni bir güncelleme geldi. “Mix for You” için yapılan güncellemede kullanıcılar en sık dinledikleri ve sevdikleri şarkılardan oluşan listeye kolayca erişebilecek.

Dinleme geçmişiyle otomatik olarak oluşan oynatma listeleri, YouTube Music’in önemli özelliklerinden biri. Geçtiğimiz günlerde Android 12’nin ‘Medya Önerileri’ özelliğine destek sağlamaya başlayan YouTube Music, önerilen şarkıların artık Hızlı Ayarlar panelinde görülebileceği bir güncelleme paylaşmıştı.

Dünyanın en popüler müzik akışı uygulamalarından biri olan YouTube Music, milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Bu yüzden de YouTube, uygulamasına yeni özellikler getirmeye ve kullanıcılara daha iyi hizmet vermek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bugün yayınlanan güncellemede artık kullanıcılar ‘Mix for You’ kısmına daha kolay erişebilecek.

En sevilen müzikler türlerine göre sıralanacak

Yapılan güncellemeyle ana sayfada görünen ‘Mix for You’ kısmının sağ üst köşesinde ‘Daha Fazla’ düğmesi yer alacak. Önceden, bu kısımda yalnızca Supermix, Mix’im 1-7, Beğendikleriniz, Mix’i Keşfet, Mix’i Yeniden Oynat ve Mix’te Yeni Çıkanlar olarak dosyalanıyordu. Yeni güncelleme sonrası kategoriler ızgara şeklini aldı ve türlerine göre ayrıldı.

Daha önce, mood’unuzu seçerek size özel bir liste bulmanız gerekiyordu. Yeni güncellemeyle artık süper mixler’in yanı sıra kullanıcılar ruh haline göre şarkılar bulabileceği Chill, Focus, Workout ve Energy kategorilerindeki şarkıları da liste halinde dinleyebilecek.