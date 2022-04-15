YouTube Musix uzun bir süredir bünyesine eklediği özelliklerle kullanıcıların severek kullandığı bir platform haline geldi. Platforma gelen son yenilik ise yakında tüm kullanıcılarla buluşacak.

Pek çoğumuz gün içerisinde çalışırken, oyun oynarken, spor yaparken ve daha pek çok yaptığımız aktivite sırasında müzik dinlemeyi oldukça seviyoruz. Ancak bir süre sonra aynı müzikleri dinlemek, çalma listelerinde aynı şarkılarla karşılaşmaktan da sıkılabiliyoruz.

Bu sebeple de müzik dinlediğimiz platformlarda sevebileceğimiz şarkıları duymak güzel bir keşif olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde bu amaçla yeni özellikler üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği açıklanan Spotify’ın ardından bu kez de benzer bir haber en yakın rakiplerinden biri olan YouTube Music’ten geldi.

Yeni albüm ve şarkılar Keşfet butonunun üzerinde dinamik bir şekilde görülebilecek

(Yukarıdaki resimde Keşfet sayfasının eski ve yeni halini görebilirsiniz.)

YouTube Music, kullanıcıların en sevdiği müzik dinleme platformu olma yolunda emin adımlarla ilerlerken Spotify’ın altında kalmayacağını da her geçen gün gösteriyor. Keşfet butonunda yer alan Yeni Çıkanlar, Listeler, Ruh halleri ve türler seçenekleriyle kullanıcılarına yeni keşifler yapma olanağı sağlayan platform, şimdi de albümlerin kısa birer ön izleme görselini oynatma seçenğiyle birlikte, bu butonların üst kısmına yerleştirdi.

Temada yapılan bu küçük değişiklikle birlikte sevebileceğiniz albüm ve single’lar daha çok öne çıkartılmış oldu. Yeni ve dinamik tema görünümü şimdiden kullanıcılardan büyük bir beğeni topladı. Şu anda güncelleme henüz geniş çapta yayılmamış olsa da ilerleyen günlerde tüm YouTube Music kullanıcıları bu güncellemeye kavuşabilecek. Bu da beta testlerinin başarılı geçtiğini ve bu değişikliğin kalıcı bir hal aldığını gösteriyor.