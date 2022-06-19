YouTube Music, Android 12'nin 'Medya Önerileri' özelliğine geniş çapta destek sağlamaya başladı. YouTube Music önerilerinin artık Hızlı Ayarlar panelinde görülebileceği ifade edildi.

Popüler müzik akışı hizmeti YouTube Music, dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılmaya devam ediyor. Bu nedenle de YouTube, yeni özelliklerini hız kesmeden hizmetine eklemeye ve kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmaya çalışmaya devam ediyor.

Dev müzik platformu, son zamanlarda Android 12’ye geçtiğimiz yıl eklenen ve son albümleri ve oynatma listelerini kullanıcının karşısına çıkaran ‘medya önerileri’ özelliğine daha geniş çapta destek sağlamaya başladığını duyurdu.

YouTube Music önerileri, 'Hızlı Ayarlar'da karşımıza çıkıyor

Bu öneriler, telefona herhangi bir ses cihazının (kulaklık, hoparlör gibi) Bluetooth ile bağlanması sonucunda otomatik olarak yapılıyor. Ayrıca, bu şekilde gelen önerilerde YouTube Music’te son zamanlarda oynatılan üç eser kullanıcıya sunuluyor. Hızlı Ayarlar panelini açtığınızda ise bu sayı altıya çıktığı aktarılıyor.

Bunun yanı sıra yapacağınız bir dokunuş, sizi ‘Hızlı Ayarlar’da tutmaya devam ederek arka planda şarkıların oynatılmasını sağlıyor. Ayrıca bu medya önerierinin belli bir süre kapsamında karşınızda kalacağı da bildiriliyor.

YouTube Music’in ‘Tekrar Dinle’ hizmetini anımsatan bu medya önerilerinin, telefonun ‘Ayarlar’ kısmında yer alan ‘Ses ve Titreşim’ bölümündeki ‘Medya’ seçeneğine girildiğinde karşımıza çıkan ‘Medya önerilerini göster’ kısmıyla açılıp kapanabileceği de gelen açıklamalar arasında yer alıyor.